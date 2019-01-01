Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Abdullah Avcı yönetimden kaleci istedi (13 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımdan ayrılan Tolga Zengin'in yerine bir isim arıyor.

Hürriyet Gazetesinden İsmail Er'e göre; tecrübeli kalecinin ayrılmasının ardından Loris Karius’u zorlayacak yerli bir kaleci isteyen Avcı’nın aklında üç isim var: İstanbulspor’dan 1994 doğumlu Alperen Uysal, Çaykur Rizespor’un 1995 doğumlu eldiveni Gökhan Akkan ve Evkur ’dan 1989 doğumlu Ertaç Özbir.

Bu isimlerden Ertaç’ın ismi siyah beyazlılarda daha önce de gündeme gelmişti. Beşiktaş yönetimi kısa süre içinde bu üç ismin kulüpleriyle temasa geçecek.

Emre Mor kiralık geliyor!

Siyah beyazlılar, İspanyol ekibi 'da forma giyen Emre Mor'u gündemine aldı.

A Spor'un haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibi genç oyuncu için olumlu rapor verdi.

Celta Vigo, Emre Mor'u bedelsiz kiraya vermeye sıcak bakarken Beşiktaş, düşük bir satın alma opsiyonuyla oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istiyor.

Celta Vigo'da sıkıntılı bir sezon geçiren ve birkaç kez kadro dışı bırakılan Emre, bu sezon sadece 12 maçta forma giydi ve bu maçlarda gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.

Beşiktaş, 'ın kapısını çaldı

Beşiktaş, 21 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Nikola Vlasic'i satın alma opsiyonlu kiralamak için Everton’ın kapısını çaldı.

Star 'ın haberine göre siyah beyazlılar, geçen sezonu ’da kiralık olarak geçiren Hırvat orta saha oyuncusu için vatandaşı Vida’yı da devreye soktu.

Kartal, Vlasic’in bonservisine 10 milyon euro isteyen Everton’ı ikna için de formülünü belirledi. Siyah beyazlılar, Everton’da kalmak istemeyen Vlasic için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Sürpriz girişim

Star'da yer alan habere göre sağ bekte Gökhan Gönül’e alternatif bir isim arayan Beşiktaş’ın Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda Fransız ekibi ’da forma giyen Youssouf Sabaly için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

Senegalli futbolcu geçtiğimiz sezon kulübü adına 31 resmi maçta forma giydi.

İki transfer birden

Takvim'in haberine göre siyah beyazlı yetkililerin listesinde Antalyasporlu Nazım Sangare ile 'den Junior Caiçara bulunuyor. Bir sene daha sözleşmesi bulunan Sangare için yapılan pazarlıklar devam ediyor.

'un 5 milyon euro istediği, siyah beyazlıların ise bonservis bedelini 3 milyon euro civarına düşürmeye çalıştığı öğrenildi.