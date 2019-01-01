Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincent Aboubakar geri mi dönüyor? (10 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar yuvaya geri dönebilir.

A Spor' dan Hakan Gündoğar'ın geçtiği habere göre; Kamerunlu santrfor, yeniden Beşiktaş'ta oynamak istediğini siyah-beyazlı yönetime bildirdi.

Beşiktaş yönetimi, İspanya'da Aboubakar ile transfer görüşmesi gerçekleştirecek.

Abdullah Avcı, Nazım Sangare'yi istiyor

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'nın getirilmesinin ardından gündem transfer.

Hürriyet 'in haberine göre sağ bek pozisyonuna mutlaka takviye yapılmasını isteyen Abdullah Avcı'nın hedefi Nazım Sangare. 'un, milli oyuncusu için Beşiktaş'tan 4 milyon euro talep ettiği iddia edilirken Beşiktaş'ın transferi 3 milyon euro'ya bitimek istediği belirtildi.

Akdeniz temsilcisine 3. Lig takımlarından Osnabrück'ten transfer olan Sangare, kırmızı beyazlı forma ile şu ana kadar 56 maça çıkıp 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Dorukhan'a kancası

Merih Demiral'ı transferi için - maçını izlemeye gelen Juventus temsilcileri Beşiktaş'lı Dorukhan'ı da listeye ekledi.

Hürriyet' te yer alan habere göre Juventus scoutları, Fransa maçının yıldızlarından olan Dorukhan Toköz için olumlu rapor verdi. Haberde, Juventus'un yanı sıra Almanya ve İspanya'dan da birçok talibi olan milli futbolcu için başkan Fikret Orman'ın 15 milyon euro beklediği öne sürüldü.

Vlasic için Ada'ya çıkarma

Beşiktaş, kulübünde forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen Nikola Vlasic için İngiltere'ye çıkarma yapacak.

Fotomaç 'ın haberine göre siyah-beyazlı kulüp, düzenli forma giymek isteyen Vlasic'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istiyor. Siyah beyazlılar, İngiltere'ye gidip satın alma opsiyonunda fiyatı düşürmek için görüşmeleri yoğunlaştıracak.

Nikola Vlasic, bu sezon kiralık oynadığı 'da 31 karşılaşmaya çıktı.

Kaleci transferi Karius'a bağlı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken kaleye takviye yapılıp yapılmayacağı belli oldu.

Yönetim, 'dan kiralanan ve bir sezon daha kiralık sözleşmesi bulunan Loris Karius'un takımdan ayrılması ihtimaline karşılık Fabri'yi hazırda tutuyor. Fotomaç 'ın haberine göre Beşiktaş, Almanya'dan teklifler alan Karius'un takımdan ayrılması durumunda 'da forma giyen eski oyunusu Fabri'yi kadrosuna katacak.

Sağ bek için hedef Caicara

Yeni teknik direktörü ile birlikte kadrosunda önemli bir değişim yaşaması beklenen Beşiktaş'ta sağ bek transferi için tanıdık bir isim gündeme geldi.

Fanatik'in haberine göre siyah beyazlılar, Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Junior Caicara için Medipol 'in kapısını çalacak. 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Abdullah Avcı faktörüyle Beşiktaş'a sıcak bakıyor.