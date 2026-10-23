Alman ekibi Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, cuma günü ani bir sağlık sorunu yaşadı. Kompany'nin, kulübün "Säbener Straße"deki antrenman tesisinde bayılarak yere düştüğü ve bir ambulansla Münih kentindeki bir hastaneye kaldırıldığı, Alman "Bild" gazetesinin haberine göre bildirildi.

Gazetenin aktardığına göre olay, 40 yaşındaki Belçikalı teknik direktörün, A takımın antrenmanı sona erdikten sonra Bayern Münih 23 yaş altı takımının antrenmanının bir bölümünü izlemek için durmasının ardından meydana geldi.

Bunun öncesinde antrenman tesisine bir helikopter indi; kulüpten teknik direktörün sağlık durumunun ayrıntılarına ilişkin resmi bir bilgi gelmedi.

Olay, Kompany'nin sağlık durumunu etkileyen viral bir enfeksiyonla mücadele etmesinin birkaç gün sonrasına denk geliyor. Kompany, geçen süre zarfında görevlerini sürdürmüş, bu kapsamda geçen cumartesi Bayern Münih'i Leipzig karşısında 6-1'lik büyük galibiyete taşımıştı.

Habere göre Kompany, maçın devre arasında ve maç bittikten sonra "Allianz Arena"daki soyunma odasındaki kanepeye kısa bir süre uzanmak zorunda kaldı.

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Bitiş düdüğünün ardından kısa bir dinlenme süresinin sonrasında, dizüstü bilgisayarında maçın bazı görüntülerini analiz etmeye başladığı, ancak röportaj yapma işini sportif direktörlere bıraktığı haberlerde yer aldı.

Belçikalı teknik direktör pazartesi günü "Säbener Straße"deki antrenmana katılmadı. "Sport Bild" gazetesi ise, aralarında takım doktoru Profesör Roland Schmidt'in de bulunduğu doktorların gözetiminde yeni ve kapsamlı bir tıbbi muayeneden geçtiğini belirtti.

Arsenal maçı öncesi sağlık krizi

Kompany, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki İngiliz ekibi Arsenal maçı öncesindeki son antrenmanı yönetemedi ve maç öncesi düzenlenen basın toplantısına da katılmadı. Medyaya konuşma görevini 43 yaşındaki yardımcısı Aaron Danks üstlendi.

Danks o esnada şunları söyledi: "Şu anda onu teşvik ettiğimiz en önemli şey, dinlenmesi ve bu süre ne kadar uzun olursa olsun, ihtiyaç duyduğu zamanı almasıdır."

Sağlık sorununa rağmen Kompany, 2-2 biten Arsenal maçında yedek kulübesine döndü. Ardından virüsle mücadelesinden söz etti ve başlangıçta vücuduna yeterli dinlenmeyi tanımadığını açıkladı.

Bayern Münih teknik direktörü maçın ardından şunları söyledi: "Bir teknik direktör olarak her zaman her şeyi yapmak ve her şeyi başarmak istersiniz. Geçen hafta güçlü bir virüse yakalandım ve elbette vücudumu dinlemedim, sonra vücudumun bana 'Şimdi dur!' dediği an geldi."

Kompany'nin sağlık durumunun ayrıntıları ve hastaneye kaldırılmasının koşulları, Bayern Münih'ten Belçikalı teknik direktörünün durumuna ilişkin resmi bir bilgi beklenirken şimdilik belirsizliğini koruyor.