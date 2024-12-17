'FIFA The Best' ödülleri sahiplerini buldu. Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, 2024 yılının en iyi erkek oyuncusu seçildi.

2024 yılının en iyilerinin belirlendiği 'FIFA The Best' ödülleri Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ballon d'Or ödülünü kazanmayı bekleyen ancak Rodri'ye kaptıran Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, bu sefer İspanyol yıldızı geride bıraktı ve FIFA yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü kazandı.

Oylamada 10 diğer adayı geride bırakarak 48 puanla birinci olan Vinicius, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri (43 puan) ve Real Madridli takım arkadaşı Jude Bellingham'ı (37 puan) geride bıraktı.

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'Beni küçümsemeye çalıştılar'

Ödülü kazanmasının ardından Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün o kupayı kaldıran pek çok idol görmüş o çocuğa yazıyorum. Ya da daha doğrusu benim zamanım geldi. Evet, ben dünyanın en iyi oyuncusuyum ve bunun için çok mücadele ettim deme zamanı.

"Beni geçersiz kılmaya, küçültmeye çalıştılar. Kimse bana kimin için savaşmam gerektiğini, nasıl davranmam gerektiğini söyleyemez. Kendim için, ailem için kazandım. Pek çok destek gördüm: Flamengo, Real Madrid, Brezilya milli takımı, yıllar boyunca yüzlerce takım arkadaşım... Her gün bana eşlik eden insanlar...

İşte 2024'ün tüm ödülleri

En İyi Kadın Kaleci: Alyssa Naeher (ABD Milli Takımı)

En İyi Erkek Kaleci: Emiliano Martinez (Arjantin Milli Takımı)

En İyi Gol (Puskas ödülü): Alejandro Garnacho

FIFA Fair-Play Ödülü: Thiago Maia

En İyi Kadın Teknik Direktör: Emma Hayes (ABD Milli Takımı)

En İyi Erkek Teknik Direktör: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

En İyi Kadın Futbolcu: Aitana Bonmati (Barcelona / İspanya Milli Takımı)

En İyi Erkek Futbolcu: Vinicius Junior (Real Madrid)

Yılın 11'leri

En İyi Kadın 11: Alyssa Naeher, Lucy Bronze, Naomi Girma, Irene Paredes, Ona Batlle, Portilho, Guijarro, Lindsey Horan, Bonmati, Graham Hansen, Salma Paralluelo

En İyi Erkek 11: Emiliano Martinez, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Ruben Dias, William Saliba, Rodri, Toni Kroos, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Vinicius Junior, Erling Haaland