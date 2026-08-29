Harry Kane, 2023 yazında Tottenham'dan Bayern Münih'e geldi ve yalnızca 3 sezon içinde Alman ekibinin en önemli taşlarından biri hâline geldi.

Kane'in rakamları, öneminin büyük bir kısmını gözler önüne seriyor. Alman ekibiyle 149 resmî maçta 146 gol kaydeden İngiliz oyuncu, tüm kulvarlarda 61 gol attığı sıra dışı bir sezonun ardından geliyor.

Buna ek olarak Harry Kane, üst üste üçüncü kez Bundesliga'nın gol kralı oldu ve Bayern Münih'in Bundesliga ile Almanya Kupası'ndan oluşan ikili kupayı kazanmasına yardımcı oldu.

Bavyera devi, sözleşmesi 2027 yazına kadar süren Harry Kane'i elinde tutma isteğini gizlemedi.

Şimdi ise oyuncunun kendisi ek bir adım attı. Bayern'in Bundesliga'nın ilk haftasında Stuttgart'ı 5-1 mağlup etmesinin ardından Kane, sözleşme yenilemeye ilişkin görüşmelerin fiilen başladığını açıkladı.

Sport gazetesi, İngiliz forvetin açıklamalarını yayımladı. Kane, "İlk toplantı geçen haftaydı." dedi ve hâlâ çözüme kavuşturulması gereken birçok farklı konu bulunduğunu belirtti.

Kane, "Bu iş bir ya da iki haftada halledilebilecek bir şey değil. Mesele detaylarla ilgili." dedi.

Oyuncu ayrıca yaş faktörü nedeniyle yaklaşan anlaşmanın kendisi açısından taşıdığı öneme değinerek, "33 yaşındayım, dolayısıyla bu muhtemelen son sözleşmem, ya da en azından son büyük sözleşmem olacak." dedi.

Tüm bunlara rağmen İngiltere Millî Takımı kaptanının mesajı sakin ve iyimser bir hava taşıdı. Kane, iki tarafın da bir anlaşmaya varmak için çalıştığını vurgulayarak, "İşler büyük ölçüde iyi görünüyor." ifadelerini kullandı.

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