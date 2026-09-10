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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Son bir fırsat: Hilal, Suudi Ligi'nde ilk teknik direktör görevden almasına imza atacak mı?

Al-Taawoun - Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Premier Lig
Z. Lazetic
Suudi Arabistan
Sırbistan

Sürpriz bir adım

Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin bu sezonundaki teknik direktörlere yönelik ilk görevden almayı yazmaya birkaç adım kaldı.

Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında öbür gün cumartesi, Teavun'a Bureyde'deki sahasında konuk olacak.

Suudi "El-Riyadiyye" gazetesi, Teavun kulübü yönetiminin, takımın teknik direktörü Sırp Zarko Lazetitiç'i Hilal maçının hemen ardından görevden almayı düşündüğünü aktardı.

Teavun, bu sezonun başından itibaren takımın başına geçen Lazetitiç yönetiminde büyük sıkıntı yaşıyor; ilk 6 maçında hiçbir galibiyet elde edemeyen takım, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle yetinerek 3 puanla puan tablosunda on dördüncü sırada yer alıyor.

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Premier Lig
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Al Hilal
HIL

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Gazete, Teavun kulübü yönetiminin, Sırp teknik direktör hakkında resmi kararı vermeden önce nihai değerlendirmeyi yapmak amacıyla Hilal maçının bitiminin ardından Bureyde'de özel bir toplantı düzenleyeceğini belirtti.

Hilal karşısında olumlu bir sonuç almak, Lazetitiç'in önümüzdeki dönemde "Kasım Şekercisi"nin teknik direktörlük koltuğunda kalabilmesi için son umudu olarak görülüyor.

Sırp teknik direktör, Fransız meslektaşı Christophe Galtier'nin başardığını tekrarlamayı umuyor; Galtier, geçen pazartesi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Kingdom Arena sahasında Neom'u "Lider" karşısında 2-0'lık net bir galibiyete taşımıştı.

Hatırlatmak gerekirse Hilal, 15 puanla Suudi Ligi puan tablosunun zirvesinde yer alıyor; ikinci ve üçüncü sıradaki Nassr ve Kadisiye'nin averajla önünde bulunuyor.

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