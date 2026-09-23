Jürgen Klopp geçen hafta ilk kadrosunu açıkladığında, pek çok sürprize imza attı. Yeni milli takım teknik direktörü, 44 kişilik kadrosuna tam 16 yeni ismi çağırdı; hatta aday kadro açıklandığı sırada beş aydan uzun süredir tek bir maça bile çıkmamış bir oyuncuyu da dahil etti: Serge Gnabry.

31 yaşındaki hücum oyuncusu, nisan ortasında adduktor bölgesinden ciddi şekilde sakatlanmıştı. Bu yüzden sadece Bayern Münih ile sezonun son bölümünü ve Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nı değil, hazırlık dönemini ve sezon başlangıcını da kaçırdı. Gnabry dönüşünü ise ancak kadro açıklamasından bir gün sonra yaptı. Union Berlin karşısında alınan 7-0'lık galibiyette 13 dakika süre aldı.

Buna rağmen Klopp'un onu DFB takımına çağırması, gerçekten dikkat çekici bir güven göstergesi. Üstelik Gnabry, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala ve Finn Dahmen'in yanı sıra milli maç döneminin tamamında takımda kalmasına izin verilen sadece dört oyuncudan biri.

Gnabry bir dönem Alman futbolundaki duraklamanın simgesi olarak görülüyordu

Kadroya alınmayan bazı isimler açısından bakıldığında, Klopp'un Gnabry'ye yönelik bu özel yaklaşımı ve bazı oyuncuları dışarıda bırakma gerekçeleri şaşkınlık yaratmış olabilir. Deniz Undav, Klopp'a göre "henüz sezona tam anlamıyla giremediği" için kadroda yok. Aşil tendonu problemlerine rağmen Undav yine de altı maç oynadı ve bu süreçte dört asist yaptı. Galatasaray formasıyla bu sezonun tüm resmi maçlarında görev yapan Leroy Sane ise Klopp'a göre "henüz tam anlamıyla ayak basabilmiş değil".

İkisi de son dönemde gerçekten ikna edici performans sergileyemedi. Milli takım teknik direktörünün onlardan vazgeçip bunun yerine yıpranmamış yeni isimleri denemesi anlaşılabilir. Ancak Gnabry'nin bu sezona Undav ve Sane'den daha az "girdiği" ve daha az "ayak bastığı" kesin. Maç pratiği yok ve fiziksel olarak da henüz yüzde 100'den çok uzak. Fark şu: Klopp, şu anda göz ardı edilen bu iki Dünya Kupası ilk 11 oyuncusunun aksine, Gnabry'nin DFB takımındaki yeniden başlangıçta taşıyıcı bir rol oynayabileceğine en baştan beri inanıyor gibi görünüyor.

Elbette burada Gnabry'nin lehine işleyen bir başka durum da, utanç verici Dünya Kupası'nı kaçırmış olması ve bu nedenle Klopp ile kamuoyu tarafından daha az yük taşıyan bir isim olarak görülmesi. Üstelik 31 yaşında olmasına rağmen; yani artık futbolcu yaşı açısından epey ileri bir dönemde bulunmasına karşın. Nitekim 44 kişilik kadroda Gnabry'den daha yaşlı sadece kaptan Joshua Kimmich (o da 31) ve yeni-eski birinci kaleci Marc-Andre ter Stegen (34) var.

Genel olarak bakıldığında, Gnabry'nin son dönemde gösterdiği gelişim gerçekten dikkat çekici. Çok da uzun olmayan bir süre önce o da sürekli tartışılan isimlerden biriydi. Milli takımda ama özellikle Bayern Münih'te. Fazla pahalı, sakatlığa fazla yatkın ve benzeri eleştiriler alıyordu. Sane ya da Leon Goretzka ve zaman zaman hatta Kimmich'e benzer şekilde Gnabry de Alman futbolundaki duraklamanın simgesi olarak görülüyordu.

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Serge Gnabry, Bayern Münih ile güçlü bir sezon geçirdi

2025 ilkbaharında bile Bayern Münih'te satış adayı olarak görülüyordu. Ancak sonra kader ona son derece cömert davrandı. Thomas Müller Vancouver'a veda etti, Jamal Musiala ağır sakatlandı, Münih ekibi de pahalı bir yeni transfer yapmak istemedi. Serge, sana 10 numara pozisyonunda bir ilk 11 yeri teklifimiz var! Gnabry de önüne çıkan bu beklenmedik fırsatı değerlendirdi.

Geçen sezon 21 skor katkısı yaptı ve Harry Kane, Michael Olise ile Luis Diaz arasında serbest bir unsur olarak Münih ekibinin oyununa ekstra bir boyut kattı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bazı müthiş performanslar sergiledi. Paris Saint-Germain'e karşı lig aşamasındaki galibiyette Gnabry neredeyse kusursuz bir ilk yarı oynadı, ancak Diaz'ın kırmızı kartı nedeniyle devre arasında oyundan alındı. Atalanta Bergamo'ya karşı son 16 turunda ve Real Madrid'e karşı çeyrek finalde de parladı. Bu süreçte uzun süre düşünülemez görünen şey de gerçekleşti: Gnabry, şubatta Bayern Münih ile yeni sözleşme imzaladı (2028'e kadar).

Onu ancak sezonun en kritik döneminden hemen önce yaşadığı ağır sakatlık durdurdu. PSG'ye karşı yarı finalde, lig aşamasındaki PSG maçındaki formundaki bir Gnabry ile neler mümkün olabilirdi acaba?

Vincent Kompany: "Onun ne kadar iyi olduğunu unutmadık"

Gnabry son aylarda dönüşü için çalışırken, Bayern Münih'te onun asıl pozisyonu olan ofansif orta sahadaki rekabet de daha da kızıştı. Münih ekibi, güçlü Dünya Kupası performansının ardından Ismael Saibari'yi PSV Eindhoven'dan 50 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Aynı zamanda Musiala da son dönemde yeniden en iyi formuna yaklaşmıştı. Michael Olise ve Lennart Karl da merkezde oynayabiliyor.

Gnabry'nin Union karşısındaki dönüşü yaklaşırken teknik direktör Vincent Kompany, "Geçen sezon onun ne kadar iyi olduğunu unutmadık" dedi. Kompany, Gnabry'nin "yeniden kendi seviyesine çıkması halinde o pozisyondaki diğer herkesin de iyi olması gerektiğini" söyledi. "Böylece yeniden olumlu rekabet dinamiğine sahip olursunuz. Sonuçta istediğimiz şey de bu."

Klopp'un güveni sayesinde Gnabry şimdi milli takım kampında geri dönüşünü sürdürme açısından konforlu bir durumda bulunuyor. Gnabry, "Beni yanına alması ve orada ritmimi korumaya devam etmem benim için çok büyük bir artı" dedi. Dört maçtan birinde DFB takımındaki dönüşünü yapması da gayet mümkün.



