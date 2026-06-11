Arjantin milli takımının savunma hattının yapısını yeniden şekillendiren dramatik bir gelişmede, Lionel Scaloni liderliğindeki teknik ekip, savunma oyuncusu Marcos Senesi’yi Dünya Kupası kadrosuna katılması için acil olarak çağırdı.

Bu karar, sakatlanan savunma oyuncusu Leonardo Balerdi'nin yerine, İngiliz Bournemouth takımında forma giyen savunma oyuncusunun isminin yer almadığı kadronun açıklanmasından sadece 48 saat sonra dengeleri yeniden değiştirdi.

Arjantin Milli Takımı'nın resmi sayfası, Sinisi'nin İspanya'nın İbiza Adası'ndan ayrılıp Arjantin Milli Takımı'nın kamp merkezi olan ABD'nin Kansas şehrine doğru yola çıktığını doğruladı. Sinisi'nin yarın Perşembe sabahı takım antrenmanlarına katılması bekleniyor.

Oyuncu, resmi hesaplarında Arjantin bayrağı ve kupa simgesini paylaşarak "Dünya Kupası'na çağrıldım" yazarak taraftarların heyecanını artırdı.

Sinesi'nin çağrılması, savunma hattındaki ciddi eksikliği gidermek amacıyla gerçekleşti. İlk kadroda, River Plate'in tecrübeli sol bek oyuncusu Marcos Acuña'nın sakatlığı nedeniyle yer almaması ve Sinesi'nin de başlangıçta kadro dışı bırakılması nedeniyle bu karar alındı.

Bu durum, Scaloni'nin savunma tercihleri hakkında geniş çaplı tartışmalara yol açtı, ancak teknik ekip daha sonra kararından vazgeçerek Bournemouth'lu savunmacıyı kadroya geri aldı.

28 yaşındaki Sinisi, son iki sezonda Premier Lig'in en öne çıkan Arjantinli savunmacılarından biri olarak gösteriliyor. Bu başarısını, mücadeledeki gücüne ve geriye doğru oyun kurma yeteneğine borçlu.

Daha önce milli takımda 7 uluslararası maça çıkan ve en son geçen Mart ayında forma giyen Sinisi, bu geç çağrı ile kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma fırsatı yakaladı.

Senesi'nin katılımının, özellikle turnuva başlamadan önce savunma hattını vuran sakatlıklar göz önüne alındığında, şampiyonun savunma hattına önemli bir katkı sağlayacağı bekleniyor.

Scaloni, oyuncunun fiziksel ve zihinsel hazırlığına güveniyor. Senesi, çağrıyı alır almaz İbiza'daki yaz tatilini yarıda keserek, oyuncuların en büyük futbol turnuvasında Albiceleste forması giyme tutkusunu teyit etti.