Son ana kadar süren belirsizlik: Barcelona ve Real Madrid, Ballon d'Or gecesinde aynı çatı altında

Organizatörler kazananın kimliğini son ana kadar gizli tutmayı başarınca, kesin sızıntı ya da tahminlere yer vermeden 2026 Ballon d'Or törenini bir gizem sardı. Bu tablo, 2024'te yaşandığı gibi oylama sonuçları etrafında geniş tartışmalara sahne olan önceki bazı törenlerden oldukça farklıydı.

Oylama törenden bir ay önce kapanmış olmasına rağmen, kazananın kimliğini açığa çıkaracak hiçbir işaret ortaya çıkmadı. Etkinliğin başlamasının 70 dakika gecikmesi de gizemi artırdı. Otuz kişilik aday listesinde ise Ousmane Dembélé, Rodri, Marc Cucurella, Gabriel Magalhães, Yan Diomande, Michael Olise, Luis Díaz, Bukayo Saka, Kylian Mbappé, Lamine Yamal ve Harry Kane arasında güçlü bir rekabet yaşandı. Bu isimler, ilk üç sıra için yarışacak öne çıkan adaylar arasındaydı.

Tören ayrıca İspanyol kaleciler Unai Simón, David Raya ve Juan García'nın katılımına da sahne oldu; İspanyol futbolunun kutlandığı bir gecede Athletic Bilbao kalecisi Simón'un ödülle taçlanmasını izlediler.

İspanyol "AS" gazetesine göre dikkat çeken bir tabloda, Barcelona ve Real Madrid heyetleri Londra'da bulundukları süre boyunca aynı otelde kaldı; iki kulüp arasındaki her zamanki rekabetten uzak bir atmosfer hâkimdi. Barcelona heyeti, kadınlar kategorisinde ödüller kazanmasının ardından daha kalabalıktı; buna ek olarak Lamine Yamal en iyi genç oyuncu için verilen Kopa Ödülü ile taçlandı.

Ballon d'Or, geçtiğimiz yıllarda France Football dergisinin ofislerinde ya da kazanan takımın stadyumunda düzenlenen sınırlı bir törenden -2001'de Luís Figo ile yaşandığı gibi- taraftarların ve medyanın ilgisini çeken küresel bir etkinliğe dönüştü.

Kırmızı halı ve oyunun yıldızlarının katılımı tablonun temel bir parçası hâline geldikten sonra ödül; sportif, sosyal ve ticari boyutlar taşımaya başladı. Bu durum, günümüzün ve geçmişin seçkin futbolcularını bir araya getiren ve Ballon d'Or'un dünyanın önde gelen spor ödülleri arasındaki yerini pekiştiren Londra töreninde bir kez daha somutlaştı.



