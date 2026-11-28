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Bayern Münih, Bundesliga'nın 11. haftasında Hamburger SV'ye konuk olmadan önce özellikle hücumda oyuncu sıkıntısı yaşıyor. Teknik direktör Vincent Kompany, altyapı akademisinden iki oyuncuyu daha kadroya aldı. Böylece 16 yaşındaki bir oyuncu, birçok taraftarın merakla beklediği profesyonel ilk maçına çıkabilir.

İlk olarak kicker'in bildirdiğine göre 18 yaşındaki kanat oyuncusu Maycon Cardozo ile Bastian Assomo, bu sezon ilk kez HSV maçının kadrosunda yer alıyor. Tayland'da büyüyen Brezilyalı Cardozo, geçen sezon Bayern'in World Squad programından Bundesliga'da forma giyen ilk oyuncu olmuş ve iki lig maçına çıkmıştı. Ağustostan bu yana omuz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Cardozo'nun aksine Assomo, A takımda henüz hiç oynamadı.

Asıl adı Bastian Friedrich Assomo olan 16 yaşındaki oyuncu, son yıllarda Bayern'in altyapı merkezinden çıkan en büyük forvet yeteneği olarak görülüyor. Berlin doğumlu, 1,90 metre boyundaki Assomo, geçen nisan ayında 1. FSV Mainz 05 maçında A takımın maç kadrosuna alınmış ancak forma giymemişti. Son haftalarda kısa sürede attığı çok sayıda golle adından söz ettiren Assomo, birçok taraftar ve gözlemcide yakında profesyonel ilk maçına çıkacağı beklentisini doğurdu.

Harry Kane'in (sindesmoz bağı), onun yerine oynayan Ismael Saibari'nin (yine sindesmoz bağı) ve Serge Gnabry'nin (uyluk kası sakatlığı) sakatlanmasının ardından bu beklenti arttı. Ancak teknik direktör Vincent Kompany, son maçlarda Assomo'ya görev vermedi. Bunun yerine 19 yaşındaki forvet Noah Codjo-Evora'yı hem 1. FC Köln ile 1-1 biten maçta hem de Şampiyonlar Ligi'nde OSC Lille deplasmanında alınan 2-1'lik yenilgide birkaç dakikalığına oyuna soktu.

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Bayern ile sözleşmesini kısa süre önce 2030'a kadar uzatan Codjo-Evora, bu sezon farklı turnuva ve takımlarda çıktığı 20 maçta beş gol atarken Assomo son dönemde neredeyse istediği gibi gol buldu. Berlin doğumlu oyuncu, yalnızca son altı maçta 13 gol attı: Assomo, Bayern'in ikinci takımının Bavyera Bölgesel Ligi'ndeki son iki maçında ikişer gol kaydetti. Bu iki maçın arasında U17 milli takımıyla çıktığı üç karşılaşmada sekiz (!) kez fileleri havalandırdı. Çarşamba günü de Gençlik Ligi'nde bir gol ve bir asistle etkileyici serisini sürdürdü.

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Assomo'nun maç kadrosuna alınması, Bayern'deki sakatlık durumunun daha da kötüleşmesinden bir gün sonra geldi. Kompany, cuma günü önce Michael Olise'nin ağrıları nedeniyle HSV deplasmanını da kaçıracağını açıkladı. Öğleden sonra ise Jamal Musiala'nın yaşadığı yeni sağlık sorunu, Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübü çevresinde sarsıntıya neden oldu. Musiala'nın sekiz hafta sahalardan uzak kalmasına yol açan kas lifi yırtığı, iki kısa süreli maç dönüşünün ardından yeniden nüksetti. Bu, artık sonu yokmuş gibi görünen sıkıntılı sürecin üzücü dip noktası oldu.

Bir medya haberine göre Kompany, Musiala'ya Lille maçında oynamamasını tavsiye etti. Ancak oyuncunun, Bayern yöneticilerinin kamuoyu önünde yaptığı baskı nedeniyle forma giymekte ısrar ettiği öne sürüldü. Onursal başkan Uli Hoeneß, CEO Jan-Christian Dreesen ve özellikle eski CEO Karl-Heinz Rummenigge, son haftalarda Musiala'nın nörolojik işlev bozuklukları nedeniyle eski performansına dönüp dönemeyeceğini sorgulamış ve maaşında düzenleme yapılması ihtimalini gündeme getirmişti. Özellikle Rummenigge, çok soğuk ve hesapçı bulunan açıklamaları nedeniyle eleştirilmişti.

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Bayern Münih'in yeteneği Bastian Assomo'nun güçlü ve zayıf yönleri

Elbette bu goller altyapı ve dördüncü lig maçlarında geldi. Şimdi ise Bundesliga için de yeterince hazır olup olmadığını gösterebilir. Assomo, sezon öncesi hazırlık döneminde A takımda da parlamış ve dört hazırlık maçında iki gol atmıştı. Tom Bischof o dönemde, "Yaşına göre gerçekten olağanüstü" diyerek ondan övgüyle söz etmişti.

Assomo'nun gol sayısı ortada. Ancak altyapı merkezindeki antrenörlerinin ve Kompany'nin, oyuncunun hâlâ geliştirmesi gereken çok yönü olduğunu düşündüğü belirtiliyor. İlk top kontrolü ve taktik kavrayışı gelişime açık görülüyor. Ayrıca 1,90 metrelik boyuna rağmen kafa vuruşlarının da henüz kusursuz olmadığı ifade ediliyor.

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Vincent Kompany'nin Bayern Münih'i HSV karşısında nasıl başlayacak?

Bayern Münih'te oyuncu eksikliği nedeniyle sağ bek Sacha Boey, orta saha oyuncusu Sapoko Bara N'Diaye ve forvet Noah Codjo-Evora ilk 11'e giriyor. Bayern sahaya şu kadroyla çıkabilir:

Urbig - Boey, Tah, Kim, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Karl, Bischof, Bara N'Diaye - Codjo-Evora