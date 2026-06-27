Son adım… Chelsea, Alonso ve bir Premier Lig yıldızını kadrosuna katıyor

Chelsea, yeni teknik direktörü Xabi Alonso’nun yakından tanıdığı bir isimle temaslarını yoğunlaştırdı. Bu transfer, daha önce Alman liginde başarılar kazanan ikilinin yeniden bir araya gelmesini sağlayabilir; son saatlerde müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiği yönünde haberler var.

Gazeteci Florian Plettenberg’e göre, Chelsea, Sunderland’ın orta saha oyuncusu Granit Xhaka ile kişisel şartlar konusunda tam bir sözlü anlaşmaya vardı.

Eski Arsenal kaptanı, Stamford Bridge’e transfer olmaya çok yakın görünüyor; böylece Bayer Leverkusen’de birlikte oynadıkları dönemden sonra Xabi Alonso ile yeniden bir araya gelecek.

Aynı kaynağa göre, Chelsea kulübü olası bir transfer anlaşması konusunda Sunderland ile görüşmelerini sürdürüyor; ancak anlaşmanın nihai şartları henüz belirlenmedi.

33 yaşındaki Chaka, bir yıl önce Sunderland'a katılmış ve 36 maçta forma giyerek bir gol ve altı asist kaydetmişti.

Deneyimli kaptan, dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor ve İsviçre milli takımını, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda resmi olarak son 32 turuna taşımayı başardı.

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