Son adım… Ashraf Hakimi, yargılanmak üzere sevk edilme kararına itiraz ediyor

Fransız Paris Saint-Germain kulübünün savunma oyuncusu Faslı milli futbolcu Achraf Hakimi, Şubat 2023’te bir genç kadına tecavüz etmekle suçlandığı davada, Versay Temyiz Mahkemesi’nin bir hafta önce verdiği mahkumiyet kararının ardından, Ceza Mahkemesi’ne sevk edilme kararına karşı Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunmaya karar verdi.

Hakimi’nin avukatının bu temyizi sunması, geçtiğimiz Şubat ayı sonunda soruşturma dairesi tarafından verilen ve geçen Cuma Temyiz Mahkemesi tarafından onaylanan kararı bozmak için atılan son bir adım olarak değerlendiriliyor. Temyiz Mahkemesi, yaptığı açıklamada, oyuncunun “Oise-de-Seine” bölgesi Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasını haklı kılan yeterli delil bulunduğunu belirtmişti. Fransız "Le Parisien" gazetesine göre.

Bu hızlı hukuki gelişme, Faslı yıldızın 2026 Dünya Kupası'nda yer almasıyla aynı zamana denk geliyor. Hakimi, 32'li turlara yükselmeyi başaran "Atlas Kaplanları" milli takımının kaptanlığını üstleniyor ve Hollanda milli takımıyla heyecan verici ve zorlu bir karşılaşma onu bekliyor.

Durumun hassasiyetine rağmen Hakimi, “X” platformundaki hesabı üzerinden hemen yanıt vererek duruşmayı büyük bir sabırsızlıkla beklediğini vurguladı ve şöyle konuştu: “Yıllardır sessiz kalmayı tercih ettim ve onurumu korumak, sabırlı olmak ve adalete güvenmek doğru kararların alınmasını sağlayacaktır diye düşündüm. Ancak bugün, benimle ilgisi olmayan bir hikaye, ailemin ve hayatımın pahasına, her şeyden önce de gerçeğin pahasına anlatılıyor. Bazen kendimi kolay bir hedef haline getirilmiş gibi hissediyorum, ancak bu davayı ilk günden beri bekliyordum ve şimdi sabırsızlıkla bekliyorum... Sonunda konuşabileceğim.”

Davanın ağırlığına rağmen, Fas milli takımı kadrosu Dünya Kupası’ndaki kaptanlarına tam destek verdi. Teknik direktör Muhammed Vehbi, İskoçya maçı sonrasında Hakimi’nin mükemmel bir durumda olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Ashraf Hakimi çok iyi görünüyor ve mutluluktan uçuyor. Hepimiz onun arkasındayız, harika bir maç çıkardı. Son derece sakiniz, özellikle de o bu konuda çok sakin ve iç huzur içinde olduğunu hissettim.”

Birkaç gün sonra yedek kaleci Mounir El-Mohamadi de bu sözleri destekleyerek şöyle dedi: “Buradaki herkes Ashraf’ı destekliyor; o Fas’ta bizim rol modelimiz ve ne olursa olsun her zaman onun arkasında olacağız.”