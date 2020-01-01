Süper Lig

Son 5 yılda Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan futbolcular ve bonservis bedelleri

Goal Türkiye
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Cenk Tosun Everton EPL 11032019
Getty Images
Son beş yıl içerisinde Türkiye'den bonservis bedeliyle Avrupa'nın büyük liglerine transfer olan futbolcuları derledik.

Önemli not: Bonservis bedellerine bonus maddeleri dahil edilmemiştir.

FUTBOLCU TAKIM GİTTİĞİ TAKIM BONSERVİS
Cenk Tosun Beşiktaş Everton 22 milyon euro
Vedat Muriqi  Fenerbahçe Lazio 17.5 milyon euro
Yusuf Yazıcı Trabzonspor Lille  17.5 milyon euro
Badou Ndiaye Galatasaray Stoke City 16 milyon euro
Elif Elmas Fenerbahçe Napoli 16 milyon euro
Cengiz Ünder Başakşehir Roma 13.5 milyon euro
Bruma Galatasaray RB Leipzig 12.5 milyon euro
Simon Kjaer Fenerbahçe Sevilla 12.5 milyon euro
Ozan Kabak Galatasaray Stuttgart 11 milyon euro
Trezeguet Kasımpaşa Aston Villa 10 milyon euro
Nani Fenerbahçe Valencia 8.5 milyon euro
Cedric Bakambu Bursaspor Villarreal 7.5 milyon euro
Jose Sosa Beşiktaş Milan 7.5 milyon euro
Merih Demiral Alanyaspor Sassuolo 7 milyon euro
Marcelo Beşiktaş Lyon 7 milyon euro
Fabri Beşiktaş Fulham 6 milyon euro
Okay Yokuşlu Trabzonspor Celta Vigo 6 milyon euro
Riad Bajic Konyaspor Udinese 5.5 milyon euro
Juraj Kucka Trabzonspor Parma 5 milyon euro
Majeed Waris Trabzonspor Lorient 4.5 milyon euro
Fernando Galatasaray Sevilla 4.5 milyon euro
Enes Ünal Bursaspor Manchester City 4.4 milyon euro
Felipe Melo Galatasaray Inter 4.2 milyon euro
Nordin Amrabat Galatasaray Malaga  3.5 milyon euro
William Troost-Ekong Bursaspor Udinese 3.3 milyon euro
Mert Çetin Gençlerbirliği Roma 3 milyon euro
Andreas Beck Beşiktaş Stuttgart 2.5 milyon euro
Zeki Çelik İstanbulspor Lille 2.5 milyon euro
Çağlar Söyüncü Altınordu Freiburg 2.5 milyon euro
Sandro Antalyaspor Benevento 2.3 milyon euro
Kerim Frei Beşiktaş Birmingham City 2.25 milyon euro
Ali Adnan Çaykur Rizespor Udinese 2.2 milyon euro
Mehdi Bourabia Konyaspor Sassuolo 2.2 milyon euro
Jose Rodriguez Galatasaray Mainz 2.15 milyon euro
Ryan Babel Beşiktaş Fulham 2 milyon euro
Gary Medel Beşiktaş Bologna 2 milyon euro
Cenk Özkacar Altay Lyon 1.5 milyon euro
Blerim Dzemaili Galatasaray Bologna 1.3 milyon euro
G. Van der Wiel Fenerbahçe Cagliari 1 milyon euro
Barry Douglas Konyaspor Wolves 1 milyon euro
Alexis Beşiktaş Alaves 400 bin euro
Cenk Gönen Galatasaray  Malaga  200 bin euro

 

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