Son 5 yılda Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan futbolcular ve bonservis bedelleri
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Önemli not: Bonservis bedellerine bonus maddeleri dahil edilmemiştir.
|FUTBOLCU
|TAKIM
|GİTTİĞİ TAKIM
|BONSERVİS
|Cenk Tosun
|Beşiktaş
|Everton
|22 milyon euro
|Vedat Muriqi
|Fenerbahçe
|Lazio
|17.5 milyon euro
|Yusuf Yazıcı
|Trabzonspor
|Lille
|17.5 milyon euro
|Badou Ndiaye
|Galatasaray
|Stoke City
|16 milyon euro
|Elif Elmas
|Fenerbahçe
|Napoli
|16 milyon euro
|Cengiz Ünder
|Başakşehir
|Roma
|13.5 milyon euro
|Bruma
|Galatasaray
|RB Leipzig
|12.5 milyon euro
|Simon Kjaer
|Fenerbahçe
|Sevilla
|12.5 milyon euro
|Ozan Kabak
|Galatasaray
|Stuttgart
|11 milyon euro
|Trezeguet
|Kasımpaşa
|Aston Villa
|10 milyon euro
|Nani
|Fenerbahçe
|Valencia
|8.5 milyon euro
|Cedric Bakambu
|Bursaspor
|Villarreal
|7.5 milyon euro
|Jose Sosa
|Beşiktaş
|Milan
|7.5 milyon euro
|Merih Demiral
|Alanyaspor
|Sassuolo
|7 milyon euro
|Marcelo
|Beşiktaş
|Lyon
|7 milyon euro
|Fabri
|Beşiktaş
|Fulham
|6 milyon euro
|Okay Yokuşlu
|Trabzonspor
|Celta Vigo
|6 milyon euro
|Riad Bajic
|Konyaspor
|Udinese
|5.5 milyon euro
|Juraj Kucka
|Trabzonspor
|Parma
|5 milyon euro
|Majeed Waris
|Trabzonspor
|Lorient
|4.5 milyon euro
|Fernando
|Galatasaray
|Sevilla
|4.5 milyon euro
|Enes Ünal
|Bursaspor
|Manchester City
|4.4 milyon euro
|Felipe Melo
|Galatasaray
|Inter
|4.2 milyon euro
|Nordin Amrabat
|Galatasaray
|Malaga
|3.5 milyon euro
|William Troost-Ekong
|Bursaspor
|Udinese
|3.3 milyon euro
|Mert Çetin
|Gençlerbirliği
|Roma
|3 milyon euro
|Andreas Beck
|Beşiktaş
|Stuttgart
|2.5 milyon euro
|Zeki Çelik
|İstanbulspor
|Lille
|2.5 milyon euro
|Çağlar Söyüncü
|Altınordu
|Freiburg
|2.5 milyon euro
|Sandro
|Antalyaspor
|Benevento
|2.3 milyon euro
|Kerim Frei
|Beşiktaş
|Birmingham City
|2.25 milyon euro
|Ali Adnan
|Çaykur Rizespor
|Udinese
|2.2 milyon euro
|Mehdi Bourabia
|Konyaspor
|Sassuolo
|2.2 milyon euro
|Jose Rodriguez
|Galatasaray
|Mainz
|2.15 milyon euro
|Ryan Babel
|Beşiktaş
|Fulham
|2 milyon euro
|Gary Medel
|Beşiktaş
|Bologna
|2 milyon euro
|Cenk Özkacar
|Altay
|Lyon
|1.5 milyon euro
|Blerim Dzemaili
|Galatasaray
|Bologna
|1.3 milyon euro
|G. Van der Wiel
|Fenerbahçe
|Cagliari
|1 milyon euro
|Barry Douglas
|Konyaspor
|Wolves
|1 milyon euro
|Alexis
|Beşiktaş
|Alaves
|400 bin euro
|Cenk Gönen
|Galatasaray
|Malaga
|200 bin euro