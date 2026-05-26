Hollanda dünya şampiyonu olacak. Son 3 Dünya Kupası şampiyonunu doğru tahmin eden Alman ekonomist Joachim Klement’in öngörüsü bu. BBC’ye verdiği röportajda bu konuyu ayrıntılı olarak açıklıyor.

Bir İngiliz yatırım bankasında stratejist olarak çalışan Klement, üst üste 3 Dünya Kupası'nda doğru dünya şampiyonunu belirlemesini sağlayan karmaşık bir tahmin modeli geliştirdi. "Üst üste üç kez haklı çıktığım için, insanlar artık bu modelin yenilmez olduğunu düşünüyor," diyor.

"Bu, gerçekte hiçbir fikri olmadığı halde her şeyi tahmin edebileceğini sanan ekonomistlerin kibirini dünyaya göstermek için bir alıştırma olarak başladı. Ama şimdi, yeterince şanslı olursan insanların seni bir guru olarak görmesini sağlamanın nasıl bir şey olduğunu gösteren bir alıştırma haline geldi," diye gülüyor.

Model, bir ülkenin nüfus büyüklüğü, refah düzeyi, iklim ve FIFA dünya sıralaması gibi bazı faktörlere odaklanıyor. “Geri kalan yüzde 50 ise şans. Bir maçtaki birçok faktör tamamen öngörülemez,” diyor Klement.

Klement’in mevcut tahminine göre Oranje, Japonya, İsveç ve Tunus ile aynı grupta yer alıyor ve grup aşamasını geçiyor. Ardından Fas ile karşılaşılıyor ve bu maç da kazanılıyor. Sonraki turda ise Kanada eleniyor.

Çeyrek finalde Fransa ile hesaplaşılacak: Klement'e göre, o maçta bir kendi kalesine atılan gol Hollanda'nın lehine sonuç verecek. Yarı finalde İspanya penaltı atışları sonucu elenecek, ardından finalde Fransa yenilecek.

Son zamanlardaki başarısına rağmen Klement temkinli davranıyor. “Bu yayının ardından birçok meslektaşım Hollanda'ya bahis oynadı. Hollanda Dünya Kupası'nda elenirse, ertesi gün evden çalışmak zorunda kalacağım sanırım,” diye bitiriyor.