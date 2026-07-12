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FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

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Sommer, Inter’i unutuyor ama nerazzurri formayı unutmuyor: Club Brugge ile anlaşma sağlandı

Club Brugge
Transfers

Yann Sommer’in Inter’den bedelsiz ayrılmasının ardından geleceği belli oldu: İsviçreli kalecinin, Nerazzurri ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir maceraya atılacağı açıklandı.


Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, 1988 doğumlu kaleci önümüzdeki sezonu Belçika'nın en üst liginde oynayacak: Club Brugge'ye transferi için her şey tamamlandı ve son saatlerde kesin anlaşma sağlandı.


İspanya’dan oldukça cazip bir teklif alan Sommer, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdi ve Inter’den Club Brugge’ye geçerek Jupiler League’de yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.

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