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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Somerville ve Martinelli'nin ardından: Inzaghi'nin kararı Hilal'i 3 yıldızdan mahrum bırakıyor Şimal karşısında

Al-Shamal - Al Hilal
Al-Shamal
Al Hilal
AFC Şampiyonlar Ligi 1
S. Inzaghi
S. Milinkovic-Savic
R. Neves
M. Mahzari
G. Martinelli
C. Summerville
Katar
Suudi Arabistan
İtalya
Sırbistan
Portekiz
Brezilya
Hollanda

İtalyan teknik direktör "Lider"in taraftarlarını şaşırttı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasındaki Katar temsilcisi Al Shamal maçının kadrosundan 3 yıldızı çıkarmaya yöneliyor.

Al Hilal, Asya turnuvasındaki lig aşamasının üçüncü haftasında bugün salı günü Al Khor'daki Beyt Stadı'nda Al Shamal'a konuk olacak.

Suudi "Al Riyadiyah" gazetesi, Inzaghi'nin rotasyon kapsamında dinlendirmek amacıyla Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves ile Suudi bek Mohammed Mahziri'yi maç kadrosundan çıkarmaya yöneldiğini belirtti.

Al Shamal karşılaşmasının ardından Al Hilal'i Roshn Ligi'nde yeni ve zorlu bir maç bekliyor; ekip, müsabakanın on ikinci haftasında önümüzdeki cumartesi günü Kingdom Arena Stadı'nda Al Fateh'i ağırlayacak.

Al Shamal karşısında orta sahanın tek eksiği Neves olmayacak; zira kendisine Sırp Sergej Milinkovic-Savic de eşlik edebilir, çünkü hazır olup olmadığına dair belirsizlik nedeniyle maçta oynaması konusunda şüpheler bulunuyor.

Böylece Al Hilal'in Katar ekibi karşısındaki eksik sayısı 5'e yükselecek; zira Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli de geçen cuma günü Roshn Ligi'nin on birinci haftasında Al Qadsiah'ı 3-2 yendikleri maçta aldığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

Ayrıca Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville de, lig aşamasının ilk haftasında Katar ekibi Al Gharafa ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sebebiyle Asya Futbol Konfederasyonu tarafından 3 maç men cezası alması nedeniyle yer almayacak.

Al Hilal maça, Batı Grubu puan tablosunda iki galibiyetle topladığı 6 puanla dördüncü sırada girerken; Al Shamal iki beraberlikle elde ettiği 2 puanla on birinci sırada bulunuyor.

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