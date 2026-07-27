Hilal, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için hamlelerini sürdürüyor. Öyle ki kulüp yönetimi, Crysencio Summerville transferiyle yetinmek istemiyor ve aynı zamanda takımı kaliteli ve tecrübeli oyuncularla takviye etmek için birden fazla yolda çalışıyor.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, Suudi kulübün son üçlük bölgede takıma daha fazla çözüm sunabilecek bir hücum kanat oyuncusuyla anlaşma isteği doğrultusunda, Hilal Everton'un Senegalli kanat oyuncusu Iliman Ndiaye'yi kadrosuna katmak için baskı yapmaya başladı.

Gazete, Everton'un tutumu ve Hilal tarafından sunulan mali teklifin, transferin gerçekleşme ihtimalinin temeli olduğunu, ancak Suudi kulüp yönetiminin oyuncuyu gelecek sezon takımın projesi için uygun bir seçenek olarak gördüğünü açıkladı.

Daha önceki bir habere göre, kulüp temsilcileri ile oyuncunun menajerleri arasında yapılan ilk görüşmelerin ardından oyuncu, Suudi Ligi'nde profesyonel bir deneyim yaşamaya hazır olduğunu ortaya koydu.

Ndiaye, Hilal için onu cazip bir hedef haline getiren taktiksel esnekliğe sahip. Zira hem sağ hem de sol kanatta oynayabiliyor, ayrıca forvet arkasında hareket etmeyi ve hareketli bir forvet olarak oynamayı da iyi biliyor. Bu da İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'ye maçlar sırasında taktiksel dizilişi değiştirmek için çok sayıda seçenek sunuyor.

Transferin tamamlanması halinde Ndiaye sağ kanatta oynayabilir; sol tarafta ise Crysencio Summerville yer alır. Böylece bu ikili Hilal'e hücum bölgesinde daha fazla hız ve beceri kazandırırken, mevki değiştirebilme ve rakip savunmaları şaşırtabilme yeteneği de katar.

Ndiaye'nin değeri yalnızca çalım ve nüfuz etme becerileriyle sınırlı değil. Zira oyuncu, sahayı iyi okuma kabiliyetine sahip ve hatlar arası fırsat yaratmayı ve pas vermeyi iyi biliyor. Bu da onu ileri uçta oyun kurucu rolü üstlenebilecek, rakip kalesini tehdit etmenin yanı sıra atakların kurulmasına da katkı sağlayabilecek bir oyuncu yapıyor.

Oyuncu ayrıca hızı, alanları değerlendirebilme ve savunucuların arkasına sarkabilme yeteneği sayesinde hücum geçişlerinde önemli bir silah niteliği taşıyor. Bunlar, savunmadan hücuma hızlı geçiş temeline dayanan Inzaghi'nin oyun anlayışına uygun unsurlar.

Ndiaye, profesyonel kariyeri boyunca farklı kulvarlarda 214 maça çıktı; bu maçlarda 44 gol atıp 23 asist yaptı ve toplamda 67 gole doğrudan katkıda bulundu. Böylece Hilal'in kadrosunu güçlendirmek için gündeme gelen en dikkat çekici hücum seçeneklerinden biri haline geldi.

Suudi kulüp transferi bitirmeyi başarırsa, kadrosuna yalnızca yeni bir kanat oyuncusu eklemekle kalmayacak, aynı zamanda hız, beceri, gol atma ve gol yaratma yeteneğine sahip bir oyuncu elde edecek; üstelik yeni sezonda Inzaghi'ye ek hücum çözümleri sunabilecek taktiksel esnekliğe de kavuşacak.

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