Somaspor - Pazarspor 3. Lig final maçı ne zaman, hangi kanalda?

TFF 3. Lig'de Somaspor ile Pazarspor finalde karşı karşıya geliyor. İşte kazananın 2. Lig'e çıkacağı maç hakkında bilmeniz gerekenler...

TFF 3. Lig play-off final müsabakalarının sonuncusunda Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya geliyor.

Antalya'da oynanacak finalde kazanan takım önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

Somaspor - Pazarspor maçı ne zaman?

Somaspor ile Pazarspor 27 Temmuz Pazartesi karşı karşıya gelecek. Antalya Belek'te Calista Sports Center'da oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Somaspor - Pazarspor maçı hangi kanalda?

İki takım arasında oynanacak zorlu finali Aspor canlı yayınlanacak.

Somaspor - Pazarspor maçının hakemi

Somaspor ile Pazarspor finalininde hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Mehmet Yıldırım yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Onur Bingöl.

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Karşılaşmada VAR sistemi kullanılmayacak.