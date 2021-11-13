Solskjaer'in Football Manager sözleri Manchester United'da kriz yarattı!

Premier Lig'de ligde Chelsea'nin dokuz puan gerisine düşen Manchester United'da geleceği tartışmaya açılan Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in bir Football Manager tutkunu olması yeniden gündem oldu.

Daha önce yaptığı açıklamada Molde'yi çalıştırdığı dönemde Football Manager'in kendisi için önemli bir kılavuz olduğunu söyleyen Solskjaer'in bu açıklaması ligde kötü skorlar alan Manchester United taraftarlarında şok etkisi yarattı.

Bazı Manchester United taraftarları bu durumun bir şaka olduğunu düşünürken, "Gerçek hayatta da maçları kazanana dek oynayabileceğini mi sanıyor?" yorumları yapıldı. Football Manager'de etkileyici bir kariyere sahip olan bazı taraftarlar ise Manchester United teknik direktörlüğüne talip olduklarını açıkladı.

Solskajer ne söyledi?

Norveçli teknik direktör ülkesinde görev yaptığı dönemde Dagbladet'e konuşmuş ve Football Manager'den futbol hakkında çok şey öğrendiğini açıklamıştı:

"Futbol hakkında çok şey öğreten harika bir oyun. Oyuncular ve özellikle genç yetenekler hakkında çok şey öğrendim.

"Kimin iyi bir oyuncuya dönüşeceğine dair inanılmaz bir araştırma yapıyorlar. Bir teknik direktör olarak genç yeteneklere şans vermek, gelişimlerini görmek istiyorsunuz. Oyuncularımın birçoğu Football Manager ve FIFA oynuyor.

"Bunun futbolu daha iyi anlamalarına yardımcı olduğuna inanıyorum."

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