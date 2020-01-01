Solskjaer'den Liverpool'a gönderme! "En iyi takımlar tekrar tekrar başarılı olanlardır"

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Liverpool'un henüz Premier Lig'in en iyisi olmadığını ifade etti.

Ole Gunnar Solskjaer, Alex Ferguson'un rekorlarına vurgu yaparken, 'un Premier Lig tarihindeki en büyük takım olmadığını söyledi.

Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool ile karşılaşacak olan 'da teknik direktör Solskjaer, dev mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Ferguson yönetiminde, Manchester United ile 6 lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kupası kazanan Solskjaer, başarının uzun soluklu olması gerektiğini belirtti:

"Büyük resme baktığınızda en iyi takımlar, tekrar tekrar başarılı olanlardır. Bu konuda kimse Sir Alex ile rekabet edemez ancak Jürgen Klopp'un da iyi bir iş çıkardığını itiraf etmeliyim. Şu anda takımını sahaya her çıkardığında ne yapacağını iyi biliyor ama sezonun henüz ortasındayız ve önümüzde hala uzun bir yol var. Gayet iyi gidiyorlar ve bu sezon üç kupayı da kazanbilirler ancak Mayıs ayında neler olacağını göreceğiz."

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1990 yılından bu yana lig şampiyonluğu yaşayamayan Liverpool, bu sezon en yakın rakibi 'nin 13 puan önünde zirvede yer alıyor.

Jürgen Klopp karşılaşma öncesi gazetecilere verdiği demeçte Kırmızı Şeytanlar'a övgülerde bulundu ve sezonu ilk dört içinde bitireceklerini söyledi:

"United yetenekli ve tecrübeli futbolculara sahip. Sahadaki potansiyelini görebiliyoruz. Muhtemelen bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanacaklar. Elbette bizi yenebilirler ancak sadece bizim izin verdiğimiz kadar iyi oynayabilirler. Biz elimizden gelenin en iyisini sergilediğimizde her takım için işler zorlaşıyor."