Solskjaer'den çağrı: Lukaku ve Alexis sorumluluk almalı

Norveçli teknik adam, takımının Crystal Palace ile oynayacağı lig maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Manchester United'ın Norveçli hocası Ole Gunnar Solskjaer, Romelu Lukaku ve Alexis Sanchez'e potansiyellerini sahaya yansıtmaları konusunda çağrıda bulundu.

Kırmızı Şeytanlar, Crystal Palace karşısında oynayacağı maça tam 10 oyuncusundan sakatlık sebebiyle mahrum hazırlanıyor.

Bunun üzerine maç kadrosunu oluşturmakta zorlanan Norveçli teknik patron, form grafikleriyle soru işareti oluşturan Lukaku ve Alexis'e performanslarını arttırmaları yönünde uyarıda bulundu.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Bu onların potansiyellerini sahaya yansıtmaları için bir fırsat. Birlikte iyi de anlaşıyorlar. Belki de bu form yakalayıp bana sakatlar dönünce kadro seçiminde zorluk çıkarırlar." ifadelerini kullandı.

Olası bir sakatlık durumunda kendisini sahaya süreceğine dair espri de yapan Ole, "Yaşım sıkıntı değil ama kondisyonum sorun olur." diyerek sözlerini tamamladı.

United, Solskjaer yönetiminde çıktığı 10 Premier Lig maçında henüz mağlubiyet yüzü görmedi.