Solskjaer: “Pogba’nın asistleri beni ilgilendirmiyor”

Yeni sezona asistleriyle damga vururken Solskjaer ise Fransız yıldızın genel performansına dikkat çekiyor.

Manchester United’la bir yıllık sözleşmesi kalan Paul Pogba, 2021-22 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

Premier Lig’deki ilk dört maçında yedi asist kaydeden yıldız oyuncu, lig rekorunu 20 asistle bulunduran De Bruyne ve Henry’nin istatistiğinin üçte birine şimdiden ulaşmış oldu.

Takımıyla Şampiyonlar Ligi serüvenin hazırlıklarını sürdüren Solskjaer, Pogba’nın genel itibarıyla harika bir performans gösterdiğini ifade etti.

Neler söylendi?

Kırmızı Şeytanlar’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Young Boys mücadelesi öncesinde soruları yanıtlayan Solskjaer, Pogba’ya dair şu açıklamalarda bulundu:

“Paul harika bir şekilde döndü. Yaz boyunca çok sıkı çalıştı ve tam kondisyonuyla geri geldi.”

“Bir asist neden ibarettir? Bruno’ya atılan bir yan pas ve onun da topu doksana göndermesini mi? Ya da Mason Greenwood’a attığı harika pası mı?”

“Paul her zaman harika bir pasördü ve yaptığı asistler, bu sezon attığı en iyi paslar sonucunda gelmedi. Yaptığı asistler benim dikkat ettiğim bir nokta değil, o sosyal medyanın işi. Ancak tabii ki Paul harika oynadı.”

Pogba gerçek potansiyeline ulaştı mı?

Jose Mourinho döneminde Juventus’tan Manchester United’a gelen Pogba’nın kulübündeki performansı, 105 milyon euro’luk bonservisinden ötürü soru işaretleri oluşturuyordu.

Ada’daki dönemi süresinde Fransa ile 2018 Dünya Kupası zaferi yaşayan yıldız oyuncunun geleceği, menajeri Mino Raiola’nın da etkisiyle tartışılıyordu.

Ancak yeni sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan ve geçtiğimiz sezonlardaki asist sayısını şimdiden geride bırakan yıldız oyuncu, Cristiano Ronaldo’nun da takıma dahil olmasıyla kendisini kanıtlamak ve kupalar kazanmak için yeni bir gerekçeye sahip olabilir.

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