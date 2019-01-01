Solskjaer, Paul Pogba'dan Barcelona karşısında iyi bir performans bekliyor

Norveçli teknik direktör Solskjaer, yıldız oyuncusu Paul Pogba'dan Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde büyük bir performans bekliyor.

Ole Gunnar Solskjaer, öğrencisi Paul Pogba'dan karşısında büyük bir performans göstermesini bekliyor.

, 10 Nisan Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde sahasında Barcelona'yı konuk edecek.

Solskjaer, büyük maç öncesi düzenlenen basın toplantısında bu maçta Pogba'nın kendini yeniden bulacağını ve kazanmaya yardım edeceğini ifade etti:

"Bu bir oyuncu ile ilgili değil. Her oyuncu en üst seviyede performans göstermeli. Pogba da böyle bir performans gösterebilir. Onun işi yaratıcı olmak ve en iyisini yapmak. Tabii ki yarın için de bu performansı göstermesini bekliyorum."

Pogba bu sezon Manchester United formasıyla 39 maça çıktı, 14 gol attı, 11 asist yaptı.