Solskjaer: "Messi'yi durdurmak için nasıl bir planınız olabilir ki?"

Ole Gunnar Solskjaer, Barcelona ile oynayacakları dev maç öncesi Lionel Messi hakkında konuştu.

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Norveçli teknik adam, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında " 'ye özel bir önlem almayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Dünyanın en iyilerinden biri olan Messi'ye karşı nasıl bir planınız olabilir ki? Neler olacağını göreceğiz. Bu sezon , Kylian Mbappe, Eden Hazard gibi isimlere karşı oynadık. Şimdi de savunmamız Suarez, Coutinho ve Messi için de elinden geleni yapmak zorunda. Onunla nasıl başa çıkacağımızı göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Arjantinli yıldızdan övgü dolu sözlerle bahseden Solskjaer, şöyle devam etti: "Muhteşem bir oyuncu ve tarihe gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan birisi olarak geçecek. Onu durdurmak zor olacak ama imkansız da değil. Ayrıca takımımız sadece Messi'ye karşı oynamayacak. Suarez, Coutinho, Vidal... Birçok iyi oyuncuları var. Sadece bir kişiye değil, hepsine odaklanmak zorundayız."

Çarşamba günkü maçta seyircileri önünde iyi bir sonuç almak istediklerini belirten Solskjaer, "Şampiyonlar Ligi'nde çok ilginç sonuçlar çıkabiliyor. Camp Nou'da oynayacağımız 90 dakika souna kadar tur sonuçlanmayacaktır. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp Barcelona'yı elemek istiyoruz." diye konuştu.