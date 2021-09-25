Solskjaer kaçan penaltı için Aston Villa oyuncularını suçladı

Manchester United, Aston Villa karşısında sürpriz bir yenilgi alırken, Bruno Fernandes'in kaçırdığı penaltı gündemi belirledi.

Premier Lig’de Aston Villa’yı evinde ağırlayan Manchester United, sahadan 1-0 yenik ayrılarak hayal kırıklığı yarattı.

Kırmızı Şeytanlar maçın duraklama anlarında eline geçen beraberlik fırsatını cömertçe harcadı. 90+1’de Fernandes’in ceza sahasına ortaladığı topa Hause eliyle dokununca hakem beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltıyı kullanan Bruno Fernandes, topu üstten dışarı gönderdi.

United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından yaptığı açıklamada, Aston Villa oyuncularının penaltı vuruşu öncesi Bruno Fernandes’in etrafına toplanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Ne söyledi?

Aston Villa oyuncularının hakeme yoğun itirazı nedeniyle penaltı vuruşunun kullanılması biraz gecikti. Normalde penaltılarda topun üzerine gelirken kendine has bir adımlama stili kullanan Fernandes, bu kez düz bir koşunun ardından vuruşunu yaptı.

Rakip takımın Fernandes’in dikkatini dağıtmaya çalıştığını söyleyen Solskjaer şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle penaltı noktasının ve Bruno’nun etrafına toplanma şekillerini doğru bulmuyorum. Ne yapmaya çalıştıklarını anlıyorum, ama işler böyle yürümemeli.”

“Bruno normalde bu tip durumlar çok başarılıdır, ama ne yazık ki bu kez kaçırdı. Bruno’nun bundan etkileneceğini sanmıyorum. O mental açıdan güçlü bir oyuncu ve tekrar topun başına geçecek.”

“Penaltı noktasının etrafında oluşturdukları kalabalık hoşuma gitmedi. Elbette bu taktik işlerine yaradı ve amaçlarına ulaştılar, ama sahada bunları görmek istemiyoruz.”

Solskjaer, Fernandes’in penaltıcılar arasındaki ilk tercihi olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Evet, bunun kararı maçtan önce verilmişti.”

Fernandes’in penaltı karnesi

Manchester United formasıyla 23. penaltısını kullanan Portekizli yıldız, yalnızca ikinci kez penaltıyı gole çeviremedi.

Fernandes’in kaçırdığı diğer penaltı vuruşu, Ekim 2020’de 4-1 kazandıkları Newcastle maçında gelmişti.

Villa cephesi ne düşünüyor?

Penaltıya sebebiyet veren Hause, pozisyonun tekrarını izledikten sonra kararın ağır olduğu görüşünü dile getirdi.

“Penaltı düdüğü çaldığında yıkılmıştım. Kendime kızıyordum. Ama pozisyonu izlediğimde kollarımın vücuduma yapışık olduğunu gördüm.”

“Bruno topu üstten auta gönderince rahatladım. Adalet yerini buldu, çünkü bana göre pozisyon penaltı değildi.”

Villa menajeri Dean Smith’de oyuncusuyla aynı fikirde olduğunu söyledi.

“Pozisyonu izledim. Bence penaltı çok ağır bir karardı. Bu kadar ani bir pozisyonda kolunu başka nereye koyabilir, bilmiyorum. Penaltının kaçmasıyla adalet yerini buldu.”

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