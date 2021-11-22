Solskjaer’in ayrılığının ardından Michael Carrick, Manchester United bir menajerle anlaşana kadar takımın geçici menajerliğini üstlenecek.

2021-22 sezonuna beklentilerin bir hayli uzağında bir başlangıç yapan Manchester United, son olarak alınan Watford mağlubiyetinin ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı.

Mauricio Pochettino ve Zinedine Zidane ile adı anılan Kırmızı Şeytanlar, henüz bir menajerle resmi anlaşma sağlamadı. Carrick ise kalıcı bir anlaşma sağlanana kadar takımın başında olmaktan mutluluk duyuyor.

Neler söylendi?

Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde Villareal ile oynayacağı maçın öncesinde açıklamalarda bulunan Carrick, şunları söyledi: “Mantalitem takımı yarın için hazırlamak. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.”

Görevde ne kadar süre boyunca kalabileceği sorulan 40 yaşındaki isim: “Birincisi ve en önemlisi tam olarak bir günü tamamladım. Sıradaki maçımız da çok uzakta değil.”

“Şu anda sadece maçı düşünüyorum. Bunu unutmadan hafta sonu da oynayacak çok önemli bir maçımız var ancak ne gerekiyorsa onu yapacağız.”

“Kulüp beni istediği sürece elimden gelen her şeyi vereceğim. Dürüst olmam gerekişe şu an için bu tarz tartışmalara girmek istemiyorum.”

“Yarın geceki maç yokmuş gibi davranamam. Yeni menajeri başka kişiler seçecek, bunu tartışacak kişi ben değilim.”

Büyük resim

Carrick, Solskjaer’e dair ise şunları ekledi: “Kulüpteki herkes için duygusal bir süreç oluyor. Ole ile üç yıl beraber çalıştım ve onu çok daha yakından tanıyorum. İşini kaybettiğini görmek benim için ve kulüpteki birçok insan için oldukça zordu.”

“Doğru ortamı sağlamış olsanız da hak ettiğinizi alamadığınızda sonuçlar her şeydir. Hepimiz adına Solskjaer’e büyük teşekkürler.”

“Ole ile uzun yıllar çalıştım ve onunla benzer fikirlere sahibim. Ancak tabii ki kendi karakterim de var. Ne yapmak, nasıl oynamak istediğimiz konusunda net prensiplerim var ve bunları sahada görmek istiyorum.”