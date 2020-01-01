Solskjaer: "İkinci yarıda performansımız düştü ama..."

Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir ile oynadıkları maçın genelinde takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 4. haftasında Medipol 'i 4-1 mağlup eden İngiliz ekibi 'ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Old Trafford Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Norveçli teknik adam, takımının ilk yarıdaki futbolundan memnun kaldığını belirtti.

Solskjaer, "İkinci yarı futbolcuların performansı düştü ancak maç genelinde iyi futbol oynadık. Çok iyi goller atıldı." dedi.

Daha fazla takım

Marcus Rashford'un bugünkü karşılaşmadaki performansını çok beğendiğini dile getiren Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında karşılaşacakları Paris Saint German (PSG) maçına odaklanacaklarını kaydetti.