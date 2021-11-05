Solskjaer'den Ronaldo eleştirilerine sert tepki

36 yaşındaki efsane isim Cristiano Ronaldo, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Juventus’tan ayrılma kararı almış ve 12 yıl aradan sonra eski kulübü Mancheter United’ın yolunu tutmuştu.

Ronaldo’nun transferi, taraftarlar tarafından da büyük coşkuyla karşılandı; ancak 11 maçta dokuz gol kaydetmiş olmasına karşın Portekizli yıldızın takımın uzun vadeli hedefleriyle uyuşmadığını söyleyenler de var.

Manchester United’ın tartışılan teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer ise bu tarz Ronaldo eleştirilerine katılmıyor.

Neler söylendi?

Manchester City ile oynayacakları kritik derbi öncesinde Norveçli teknik direktör, şunları söyledi: “Ronaldo, bu gezegenin görüp görebileceği en iyi oyunculardan biri.”

“Saha içinde ve dışında bize inanılmaz katkılar veriyor. Attığı goller ve adanmışlığı ortadayken, insanlar nasıl onun negatif etkide bulunduğunu düşünebiliyor anlamıyorum.”

“Onun iyi bir başlangıç yapabildiğini için gerçekten çok memnunum. Goller atmak, takımı için çabalamak; onun işi bu. O çok üst düzey bir profesyonel.”

Old Trafford’da son durum

Zor bir süreçten geçen Ole Gunnar Solskjaer, zorlu derbiye Raphael Varane’dan yoksun çıkacak. Fransız oyuncunun durumunun sorulması üzerine Solskjaer şunları söylemişti:

“Şu anda sahip olduğumuz bilgiler doğrultusunda onun dört-beş hafta sahalardan uzak olmasını bekliyoruz ve bu bizim için büyük bir kayıp.”

“Raphael oldukça etkili bir başlangıç yapmıştı ancak son maçta da Eric Bailly oynadı ve kusursuz bir performans gösterdi. Geniş bir kadromuz var ve dolayısıyla böyle sorunlarla baş edebiliriz.”