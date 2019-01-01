Soldado: Beni en çok zorlayan oyuncu Puyol'du

Roberto Soldado, La Liga'da karşılaştığı en zorlu savunma oyuncusunun Carles Puyol olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz 2 sezonda forması giydikten sonra 'ya geri dönerek Granada'ya transfer olan Roberto Soldado, İspanya'da geçirdiği futbol hayatına dair açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki deneyimli golcü, 'in rezerv takımlarından yetişerek Osasuna'da kiralık olarak forma giymiş, sonrasında Real Madrid'in A takımında 1 sezon oynadıktan sonra 'ye transfer olmuştu. Getafe, , ve maceralarının ardından 2017'de Fenerbahçe'ye gelen İspanyol oyuncu, bu yaz bedelsiz olarak Granada'ya transfer oldu.

Tecrübeli futbolcu, La Liga'da mücadele ettiği en zorlu rakibin, 2014'de futbolu bırakan Barcelonalı savunma oyuncusu Carles Puyol olduğunu söyledi:

"La Liga'da beni en çok zorlayan futbolcunun Puyol olduğunu söyleyebilirim. Puyol'un eli çok ağırdı, ayrıca tüm zamanların en agresif defansıydı. Aynı zamanda en çok şikayet eden futbolcu da oydu. Bence ona karşı oynamak savaş gibi bir şeydi. Aramızda güzel bir rekabet vardı ve en zorlu mücadeleleri ona karşı vermiş olabilirim."

Tottenham'da uyum sorunu yaşayan ve Premier Lig'de yalnızca 7 gol atan Soldado, İngiltere'de geçirdiği 2 sezonun kariyerinde değişikliklere sebep olduğunu belirtti:

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"Yıllar geçtikçe İngiltere'deki geçirdiğim süreç, oyun stilimi değiştirdi. İngiltere'den önce ceza sahasında çok bekleyen ve pek fazla bir şeye dahil olmayan bir oyuncuydum. Ama İngiltere'den sonra bu bir nebze değişti. Oyuna daha fazla girmeye başladım. Granda'da beni gol atayım diye transfer etti ve ben de atabildiğim kadar çok gol atmak için elimden geleni yapacağım. Dünyanın en iyi ligine dönmekten dolayı çok mutluyum, özellikle buradan daha alt seviye bir ligde 2 sene geçirdikten sonra...İspanya'ya geldikten sonraki ilk 2 haftada antrenmanların hızına yetişmekte zorlandım. Buradaki idmanların hızı 'den daha yüksek. Ama iyi uyum sağladığımı düşünüyorum. Takımım için elimden geleni yapacak ve en yüksek seviyede mücadele edeceğim."

Soldado, son olarak maç öncesi kendisine şans getirdiğine inandığı şeylerden söz etti:

"Yaptığınızda, bir fark yaratmayacağını bildiğiniz halde bile kendinizi rahat hissettiğiniz bazı takıntılarınız veya alışkanlıklarınız vardır. Kıyafetlerimi giyerken önce sağ kolumdan ve sağ bacağımdan başlarım. Sahaya ilk önce sağ ayakla girerim. Oyuna girmeden önce 2 kere zıplarım."