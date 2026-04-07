SolarStone ve Steve Allen Dubai konser biletleriyle ATB nasıl satın alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Trance türünün öncüsü olarak dünya çapında tanınan André Tanneberger, namı diğer ATB, dans müziğinin altın çağına nostaljik bir yolculuk vaat eden bir başrol konseri için BAE’ye geri dönüyor.

Şehir, 2026 sezonunun en çok beklenen elektronik müzik etkinliklerinden birine hazırlanırken, biletlerin hızla tükenmesi bekleniyor.

ATB: Legends of Trance ne zaman?

Konser saat 20:00'de başlayacak, ancak izleyicilerin trance müziğinin önde gelen isimleri Solarstone ve Steve Allen'ın yer aldığı ön grupları dinleyebilmesi için kapılar daha erken açılacak.

Tarih ve Saat Maç Yer Biletler 17 Nisan 2026, Cuma, 20:00 ATB: Legends of Trance (ft. Solarstone & Steve Allen) The Agenda, Dubai Bilet

ATB: Legends of Trance biletlerini nereden satın alabilirim?

Birincil satışlar genellikle Ticketmaster UAE gibi yerel platformlar üzerinden gerçekleşirken, son dakika biletleri için hayranlar StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler.

İkincil bilet ararken, biletlerinizin %100 geçerli olmasını veya tam bir geri ödeme almanızı garanti eden sağlam bir FanProtect garantisi sunan platformları tercih ettiğinizden emin olun. Bu, işlemlerini güvenli ve dünya çapında tanınan bir platform üzerinden gerçekleştirmek isteyen uluslararası hayranlar için özellikle yararlıdır.

Dubai'deki mekanlar, sahte barkodları anında tespit edebilen sıkı dijital tarama protokollerine sahip olduğundan, doğrulanmamış sosyal medya satıcılarından veya sokak satıcılarından bilet satın almaktan kaçının.

ATB: Legends of Trance biletleri ne kadar?

Dubai'deki ATB bilet fiyatları, çeşitli bütçelere uygun olacak şekilde belirlenmiştir, ancak etkinlik tarihi yaklaştıkça ve biletler azaldıkça fiyatların artması beklenmektedir.

Genel Giriş (Erken Satış/Standart): Fiyatlar genellikle 150 AED ile 200 AED arasında başlar. Bu, mevcut en ucuz bilettir ve enerjinin en yüksek olduğu ana salona erişim sağlar.

VIP Ayakta: Tam masa servisi olmadan sahneyi daha yakından görmek isteyenler için VIP ayakta bölümleri genellikle 350 AED ile 500 AED arasında değişir.

VIP Masalar ve Localar: Daha lüks bir deneyim için, şişe servisi ve özel hosteslerin bulunduğu VIP masaların fiyatları, grubun büyüklüğüne ve sahneye olan yakınlığına bağlı olarak 1.000 AED ile 5.000 AED arasında değişebilir.

Genel Giriş biletleri ilk tükenenler olduğundan, geç kalanlar için sadece daha pahalı premium kategoriler kalacağından, bu biletleri hızlı bir şekilde almanızı öneririz.

The Agenda hakkında bilmeniz gereken her şey

Dubai Media City'nin kalbinde yer alan The Agenda, kısa sürede BAE'nin elektronik müzik ve canlı eğlence alanındaki önde gelen kapalı mekanlarından biri haline gelmiştir.

Bu, inanılmaz bir akustik ve son teknoloji ürünü aydınlatma sistemine sahip, çok amaçlı bir "black box" tarzı mekan olup, görsel deneyimin müzik kadar önemli olduğu trance etkinlikleri için biçilmiş kaftandır.

Mekan

ATB için düzen, yükseltilmiş VIP terasları ve özel localarla çevrili devasa bir merkezi dans pistini içerecektir.

Bu düzen, Genel Giriş bölümünde bulunanların bile DJ kabinini net bir şekilde görebilmesini sağlar.

Mekan, Dubai iklimi için hayati önem taşıyan tam klimalıdır ve gece boyunca enerji seviyesini yüksek tutmak için çok sayıda bar ve yemek istasyonu sunar.

Lojistik

The Agenda'ya ulaşmak nispeten kolaydır, ancak Dubai'nin cuma gecesi trafiği göz önüne alındığında planlama çok önemlidir.

Metro ile: Mekana Dubai Metro Kırmızı Hattı ile ulaşılabilir. En yakın istasyon Al Khail'dir; buradan Dubai Media City'ye kısa bir taksi veya RTA otobüsü yolculuğu ile ulaşılabilir.

Taksi/Uber ile: Bu, buraya ulaşmanın en popüler yoludur. Media City'deki The Agenda'yı isteyin. Girişi kolaylaştırmak için özel bir indirme ve bindirme bölgesi bulunmaktadır.

Otopark: Media City çevresinde sınırlı sayıda RTA otoparkı mevcuttur, ancak bunlar çabuk dolmaktadır. Araba ile geliyorsanız, yakındaki ücretli otoparklarda yer bulabilmek için erken gelin.

Güvenlik

Bu etkinliğe katılmak için tüm katılımcıların 21 yaşından büyük olması ve giriş için geçerli bir kimlik belgesi (Pasaport veya Emirates Kimlik Kartı) ibraz etmesi zorunludur.