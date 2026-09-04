Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Brezilyalı Gabriel Martinelli ile Hollandalı Crysencio Summerville'i sol kanatta daha fazla oynayabilme kabiliyetlerinden yararlanarak bir araya getirme planını açıkladı.

Martinelli, Suudi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında cuma akşamı SHG Arena'da oynanan ve 2-0 kazanılan Riyad derbisinde Shabab karşısında Hilal formasıyla ilk kez, yedek olarak sahaya çıktı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Inzaghi'ye, önümüzdeki maçlarda sağ kanat mevkiinde Summerville ile Martinelli'den hangisinin oynayacağı soruldu. Inzaghi şu yanıtı verdi: "Her iki oyuncu da sağ tarafta rahatlıkla oynayabilir."

Şöyle açıkladı: "Bugün Martinelli'yi sağa dahil ettik, (Sabri) Dahil oyuna girdikten sonra ise onu sol tarafta oynamaya gönderdim. Önümüzdeki maçlarda aralarında değişiklik yapılacak."

İhtiyaç duyduğu mevkiye ilişkin ise şöyle konuştu: "Piyasa hâlâ açık, sportif yönetim transfer piyasasında harika bir iş yapıyor. Savunma hattında bir ihtiyacımız var ve bunun üzerinde çalışıyoruz."

Inzaghi maça yeniden değinerek şunları söyledi: "Çok konsantre olmuştuk, güçlü bir başlangıç yaptık ve maçın havasına hâkim olduk. Ahli maçından enerjimiz tükenmiş halde dönmüştük ve bugün orta sahada ve hücumda çok güçlü bir takımla karşılaştık."

Şöyle ekledi: "Sağ bek mevkiinde bir tür sıkıntımız var. (Mohamed) Mahzari'yi geçen sezondan beri takip ediyorum, bu mevkideki eksikliğin büyük bölümünü kapattı. Kendisi elinden gelen her şeyi ortaya koyan büyük bir oyuncu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hamad Al-Yami'nin dönüşünü bekliyoruz, ayrıca asıl mevkii sağ kanat olmasına rağmen Sabri Dahil'i aynı mevkide oynayacak bir oyuncu olarak hazırlamak için de çalışıyoruz."

Hassan Tambakti'yi oyundan almasına ilişkin ise şu yanıtı verdi: "İki aylık sakatlığının ardından 5 antrenmana katıldı, Ahli maçında oynamak istiyordu ama bugün oynadı. Oyundan çıkarılması sakatlık nedeniyle değil, yalnızca yorgunluk sebebiyleydi."

Şöyle tamamladı: "Ali Lajami sakat, en kısa sürede dönmesini diliyoruz. Savunma hattında sıkıntımız var ve bu eksikliği kapatmaya çalışıyoruz, ayrıca Meshaal Al-Dawood'a sahibiz."

Inzaghi'nin, Hilal'i Roshn Ligi'nde üst üste beşinci galibiyetine taşıyarak 15 puanla lider konuma taşıdığı, cumartesi günü Ittihad'a karşı zorlu bir klasiko oynayacak olan ikinci sıradaki Nassr'ın 3 puan önünde yer aldığı belirtiliyor.