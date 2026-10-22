Luis Figo, Lamine Yamal'a övgüler yağdırdı ve aynı dönemde oynasalardı mevkisini değiştirmek zorunda kalacağını söyleyerek şaka yaptı. Efsanevi Portekizli kanat oyuncusu, Barcelona'daki ilk yıllarıyla günümüz futbolu arasındaki farkları değerlendirirken genç futbolcuya duyduğu hayranlığı dile getirdi.

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Bir efsaneden büyük övgü

Figo, Barcelona'nın şu sıralar adından söz ettiren oyuncusu Yamal'a duyduğu büyük hayranlığı açıkça dile getirdi. Efsanevi kanat oyuncusu, İspanyol millî futbolcunun son aylardaki hızlı yükselişini yakından takip ediyor.

Betfair'e konuşan Figo, Yamal'ın olağanüstü yeteneğinin sahadaki kendi rolünü doğrudan etkileyeceğini şakayla karışık kabul etti. Genç oyuncuyla aynı takımda oynayabilmek için tercih ettiği mevkiden memnuniyetle ayrılacağını söyledi.

Kanatta yer açmak

Figo, üst düzeyde geçen parlak kariyeri boyunca ağırlıklı olarak sağ kanatta oynadı. Ancak Yamal'la aynı soyunma odasını paylaşmış olsalardı, genç oyuncunun bugünkü yeteneğinin önemli bir taktik değişikliği gerektireceğine inanıyor.

Figo, “Birlikte oynasaydık belki de sola geçip mevki değiştirmem gerekirdi,” dedi. Portekizli efsane, bu büyük övgünün ardından kendi topla oynama becerisini de hatırlatmakta gecikmedi. Gülümseyerek, “Benim de inanılmaz bir yeteneğim vardı, ha?” diye ekledi.

Getty Images

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Farklı bir dönemde yolunu bulmak

Yamal henüz genç yaşta düzenli olarak ilk 11'de forma giymeye başladı, ancak Figo'nun karşılaştığı koşullar tamamen farklıydı. Futbolu bırakan yıldız, iki kuşağın Avrupa futbolundaki koşulları arasındaki farklara dikkat çekti.

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Figo, kariyerinin ilk yıllarını Barcelona'nın bugünkü genç yıldızıyla karşılaştırırken, “Artık devir değişti,” dedi. “Barcelona'ya geldiğimde henüz 22 yaşındaydım. Çok gençtim ve ilk 11'de yalnızca üç yabancı oyuncu oynayabiliyordu. İlk 11'de o kadar sık oynamadım. Farklı zamanlardı.

“Ama şuna inanıyorum: İki takımda da ilk 11 oyuncusu olabilirdim. İkisinden birinin teknik direktörü olsaydım kendimi ilk 11'e koyardım. Başka ne diyebilirim ki… Bunu ben söylemezsem başka kimse söylemez!”

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El Clasico hazırlığı

Yamal bu sezon Barcelona formasıyla göz kamaştırdı. Tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta 10 gol ve 10 asist kaydeden 19 yaşındaki oyuncu, takımının bu hafta sonu Real Madrid'le karşılaşacağı El Clasico'da da katkı sağlamaya çalışacak.