Geride bıraktığımız sezonda da Marcos Alonso’yu transfer etmek isteyen Barcelona, İspanyol sol bek için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Junior Firpo ile yollarını ayırmayı düşünen Katalan ekibi, Mundo Deportivo’nun haberine göre sol bek pozisyonu için Chelsea forması giyen Marcos Alonso ile ilgileniyor.

2020-21 sezonunda Chelsea formasını tüm kulvarlarda yalnızca 17 kez terleten Marcos Alonso, 2 de gol kaydetmişti.

Thomas Tuchel’in göreve gelmesinin ardından 10 Premier Lig mücadelesinde görev yapan İspanyol oyuncu, geride bıraktığımız sezonda büyük oranda Ben Chilwell’in alternatifi olarak görev yaptı. Alonso, Frank Lampard döneminde neredeyse hiç forma şansı bulamıyordu.

Barcelona, oyuncuyu uzun süredir takip ediyor

İspanyol oyuncunun takımdaki rolünün azalmasıyla birlikte Barcelona da 2020-21 sezonunun devre arasında Alonso’yu kiralık transfer etmek istemiş, hatta oyuncuyla anlaşmaya bile varmıştı.

Ancak Junior Firpo’yu satamayan Katalan ekibi, Marcos Alonso’nun transferini bitirememişti. Bu transfer döneminde ise Firpo ile Leeds United, West Ham United ve Southampton gibi kulüplerin ilgilendiği belirtiliyor. Bu gelişmeninin üzerine Barcelona, Marcos Alonso için tekrar nabız yoklamaya karar verdi.

30 yaşındaki Marcos Alonso, 2016 yılında 23 milyon euro karşılığında Fiorentina’dan Chelsea’ye transfer olmuştu. İspanyol oyuncu, özellikle Antonio Conte döneminde gösterdiği performansla adından çokça söz ettirmişti.

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