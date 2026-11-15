Fransız kanat oyuncusu Désiré Doué, sağ bacağının arka uyluk kaslarında hissettiği ağrılar nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye maçında forma giyemedi. Bu durum, teknik direktör Luis Enrique için yeni bir talihsizlik oldu.

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​Sport gazetesi, Paris Saint-Germain'in fiziksel sorunlarının birikmeye devam ettiğini aktardı. Endişeye yol açan son isim ise pazar akşamı Türkiye maçı için Fransa milli takımının kadrosunda yer almayan Désiré Doué oldu.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, kanat oyuncusu maçtan önceki saatlerde sağ bacağının arka uyluk kaslarında ağrı hissetti ve teknik direktör Zinedine Zidane onu riske atmamayı tercih etti.

Paris Saint-Germain oyuncusunun bu yoksunluğu, İtalya maçında maruz kaldığı ve dişlerinden birinin zarar görmesine neden olan sert bir darbe aldığı şiddetli olayın ardından geldi.

Doué, tıbbi müdahale almak zorunda kaldı; ardından yeni sorunlar yaşamaması için kendisine özel bir koruyucu hazırlandı. Bununla birlikte, Türkiye maçındaki yokluğu bu olayla hiçbir şekilde bağlantılı olmayıp yeni kas ağrılarından kaynaklanıyor.

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Doué'nin sakatlığı, bu açıdan son derece zor bir dönemden geçen Paris Saint-Germain için yeni bir darbe anlamına geliyor; ancak eski Rennes oyuncusunun yaşadığı fiziksel sorunların boyutu henüz netlik kazanmış değil.

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Teknik direktör Luis Enrique, giderek uzayan ve artmaya devam eden bir sakatlık listesi nedeniyle haftalardır kısıtlanmış durumda.

Kvaratskhelia'nın Barcelona karşısında yaşadığı ciddi sakatlıktan başlayarak, sırasıyla Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes ve sakatlar listesine en son eklenen isim olan Achraf Hakimi'nin yaşadığı fiziksel sorunlara kadar uzanan bir dizi aksilik söz konusu.

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Bu aksiliklerin birikmesi, teknik direktör Enrique için oyuncular arasında rotasyon yapma konusunda büyük bir zorluk oluşturuyor; buna rağmen Paris Saint-Germain, hem Fransa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde liderliğini sürdürüyor.