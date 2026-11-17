Hollanda Teknik Direktörü Xavi Hernandez, takımının Almanya’ya 5-0 yenilmesinin ardından büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Çeyrek finale katılmayı önceden garantilemiş olmalarına rağmen oyuncularının zihniyetini sert biçimde eleştiren Xavi, derhâl bir karşılık vermelerini istedi.

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Berlin’de ağır yenilgi

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A2 Grubu’ndaki son maçında Olympiastadion’da Almanya’ya 5-0 yenildi. Maç başlamadan önce çeyrek finale katılmayı garantilemiş olmasına rağmen bu ağır sonuç, Hollanda’nın Xavi Hernandez yönetimindeki ilk yenilgisi oldu ve takımı ezeli rakibi Almanya’nın gerisinde ikinci sıraya düşürdü.

Başa baş geçen ilk yarının ardından Hollanda ikinci yarıda dağıldı. Derry Scherhant, Florian Wirtz, Nico Schlotterbeck ve Brajan Gruda’nın golleri Hollanda savunmasını darmadağın etti.

Xavi’nin şaşkınlığı ve derin hayal kırıklığı

Maçın ardından gözle görülür biçimde öfkeli olan Xavi, takımının performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı ve sonucu kesinlikle kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Xavi, gazetecilere “Şoke oldum. Bunun nasıl olabildiğini anlamıyorum ve büyük hayal kırıklığına uğradım,” dedi.

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İspanyol teknik direktör sert ifadeler kullanarak Berlin’deki yenilgiyi “utanç verici” olarak nitelendirdi. “Oyunculara zihniyetimizi değiştirmemiz gerektiğini söyledim. Bugün değerlerimize bağlı kalmadığımız için Almanya’ya ayak uyduramadık. Bunu kabul edemeyiz. Bugünden sonra pek çok şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Mücadele ruhu olan oyunculara ihtiyacımız var.”

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Önceki maçlarla çarpıcı tezat

Xavi, yalnızca birkaç gün önce Yunanistan karşısında alınan farklı 7-0’lık galibiyet ile Almanya karşısında sergilenen kolektif başarısızlık arasındaki keskin farka dikkat çekti.

Xavi, “Büyük hayal kırıklığına uğradım ve bu üzücü, çünkü bugüne kadar oyuncularla çok gurur duyuyordum. Özellikle geçen cuma Yunanistan’a karşı çok sayıda iyi şey gösterdik,” dedi.

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“İyi bir şeyler inşa ederken bugün bunun tam tersini gördük. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bundan çok şey öğreneceğiz.”

Çeyrek final öncesi toparlanma

Grup aşamasının sona ermesiyle Hollanda, mart ayında oynanacak UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükseldi ancak yanıtlaması gereken acil sorular var.

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Xavi, takımının eleme turlarında Avrupa’nın en iyileriyle rekabet edebilmesi için köklü bir değişime ihtiyaç duyduğunu açıkça belirtti. Hollanda, önündeki ayları onun görev süresinin ilk dönemlerine damga vuran savunma sağlamlığını ve mücadele yoğunluğunu yeniden bulmak için kullanmalı.