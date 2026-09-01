Polis, Ajax taraftarının ağır şekilde darbedilmesine karıştıkları öne sürülen iki erkeği arıyor. Olay, 17 Ocak'ta Ajax ile Go Ahead Eagles arasında oynanan maçın ardından Johan Cruijff ArenA yakınlarında meydana geldi.

Karşılaşmanın ardından üç kişilik bir erkek grubu stadyumun yakınında yürürken, iki başka erkek tarafından durduruldu. İddiaya göre bunlardan biri, maç öncesinde ziyaretçilere dağıtılan ücretsiz bir atkıyı gözüne kestirdi.

Polise göre adam atkıyı istedi ve ardından bir arbede çıktı. Bu sırada Ajax taraftarlarından biri yere düştü, ardından atkı boynundan çekilip alındı.

Polise göre adam, “Çocuklarım için bir tane istiyorum” dedi. Ardından ikili, ele geçirdikleri atkıyla olay yerinden kaçtı.

Üç taraftar bunun peşini bırakmamaya karar verdi ve ikilinin peşine düştü. Atkıyı geri almak istiyorlardı ve kısa süre sonra iki erkeğe yetiştiler.

Burada yeniden bir arbede çıktı ve olay kavgaya dönüştü. Polise göre üç Ajax taraftarından biri bu sırada ağır şekilde darbedildi.

Mağdur, başına aldığı sert tekmeler de dahil olmak üzere şiddete maruz kaldı. Saldırı sonucu beyin sarsıntısı geçirdi ve birden fazla dişi kırıldı.

Polis, ağır darp anına ait görüntüleri bu arada paylaştı ve olaya karışan iki erkeği arıyor. Söz konusu kişiler, ücretsiz Ajax atkısı nedeniyle çıkan tartışmanın ardından yaşanan şiddete karışmış olmakla suçlanıyor.







