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Şoke eden çarpışmanın ardından kalbi durdu: Tenerife'nin Jesus de Miguel'inin durumu "nörolojik açıdan kötüleşti"

Segunda Division
Tenerife - FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
J. de Miguel

Pazartesi günü CD Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan ikinci lig maçında, Tenerife forveti Jesus de Miguel'in ağır yaralandığı ciddi bir olay yaşandı. Şimdi ise sağlık durumunun kötüleştiği belirtiliyor.

Skor 2-2’yken uzatma dakikalarının 7. dakikasında ev sahibi Tenerife, kendi yarı sahasından gönderdiği uzun bir topla kontra atağa çıktı. Pas, gözlerini toptan ayırmadan rakip kaleye doğru koşan forvet de Miguel’e gönderilmişti.

Ancak 30 yaşındaki futbolcunun koşusu orta saha çizgisini geçtikten kısa süre sonra aniden son buldu. De Miguel, topa doğru son sürat koşan ve sıçrayarak topu uzaklaştırmaya çalışan Andorra kalecisi Jesus Owono ile sert bir şekilde çarpıştı. Owono doğrudan kırmızı kart görürken de Miguel yerde acı içinde kıvranıyordu. Yaralı oyuncunun yanına ilk ulaşan Andorra futbolcusu, de Miguel’i gördüğü anda telaşla el sallayıp kenar çizgisine doğru işaret etmeye başladı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre de Miguel, ambulansla hastaneye götürülürken kalbi durdu ve sağlık görevlileri tarafından hayata döndürüldü. CD Tenerife’nin açıklamasına göre Nuestra Senora de Candelaria Üniversite Hastanesi’ne kaldırılan de Miguel, baş ve göğüs bölgesindeki ciddi yaralanmalara rağmen “stabil durumda”.

Her iki takımın oyuncuları da olaydan gözle görülür biçimde sarsıldı. De Miguel’in bazı takım arkadaşlarının gözleri doldu. Hakem Manuel Perez, Owono’nun kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı derhâl tatil etti.

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Jesus de Miguel’in şu anki durumu nasıl?

FC Andorra’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bugünkü maçta yaşadığı ağır olayın ardından Jesus de Miguel’e tüm desteğimizi ve en iyi dileklerimizi iletmek istiyoruz. En kısa sürede iyileşmesini umuyoruz.”

Akşam saatlerinde İspanya’nın farklı liglerinden çok sayıda kulüp geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bu kulüpler arasında rekor şampiyon Real Madrid, FC Valencia ve Rayo Vallecano da vardı.

Ancak forvetin durumu artık kritik. Kulübünün salı sabahı yaptığı açıklamaya göre 30 yaşındaki futbolcunun durumu hastanede gece boyunca “nörolojik açıdan kötüleşti”. Daha fazla bilgi paylaşılacak.

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