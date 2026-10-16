İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid'in kendisinden derhal istifa etmesini istemesinin ardından kulübe yönelik saldırısını tırmandırdı; Beyaz kulübün yönetimiyle süregelen anlaşmazlıkları sırasında kendisine yöneltildiğini söylediği tehditleri açıkladı ve kulübün Negreira davası ile İspanyol hakemliği konusundaki tutumuna yönelik eleştirilerini yeniledi. Böylece yerel organizasyonun geleceğini ve Avrupa Süper Ligi projesini de kapsayacak şekilde genişleyen yeni bir karşı karşıya gelme yaşandı.

Tebas'ın yanıtı, "X" platformundaki hesabından paylaştığı uzun bir mesajla geldi. Bu yanıt, Real Madrid'in cuma günü yayımladığı ve Tebas'ın La Liga başkanlığından ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu başkan yardımcılığından ayrılmasını talep ettiği bildirinin ardından geldi.

Lig başkanı, kulübün yayımladığı bir bildiriyi Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Joseph Goebbels'in bildirilerine benzeterek kulübün öfkesini çekmiş, böylece iki taraf arasındaki açık çatışma yeniden alevlenmişti.

Tebas yanıtına, Real Madrid'in kendisinin gitmesine yönelik taleplerinin yeni olmadığını vurgulayarak başladı ve 13 yıl boyunca kulüp yönetiminin kendisini uzaklaştırmaya çalıştığı kaç kez olduğunu sayamadığını söyledi; bunun ister doğrudan ister üçüncü taraflar aracılığıyla Yüksek Spor Konseyi'ne yapılan şikâyetlerle, ister cezai suçlamalarla gerçekleştiğini belirtti.

Son tırmanmanın uzun bir anlaşmazlıklar zincirinin yeni bir halkasından başka bir şey olmadığını değerlendirerek, kulüp yönetiminin hâlâ vermesi gereken yanıtların neler olduğunu sordu.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 SEV

La Liga Başkanı, istifa talebine yanıt vermekle de yetinmedi; Real Madrid'i tarafsızlık ile bağımsızlığı birbirine karıştırmakla suçladı ve görevindeki bağımsızlığının, kulübün kanalının ve kendisinin "medya borazanları" olarak nitelediği kişilerin rakiplerine yönelik sürdürdüğü, sürekli, aşırı ve aşağılayıcı olarak tanımladığı saldırılar karşısında sessiz kalmak anlamına gelmediğini vurguladı.

Tebas, sorumluluğunun, karşı taraf Real Madrid olsa bile La Liga'yı ve bileşenlerini savunmayı kendisine zorunlu kıldığının altını çizdi; kulüp yönetiminin kendi çıkarlarına, sportif koşullarına ya da Barcelona ile ilişkisinin niteliğine göre futbol kurumlarına irade dayatma girişimi olarak gördüğü tutumu reddetti.

Negreira dosyası

Mesajının en keskin bölümlerinden birinde Tebas, La Liga'nın Negreira davası konusundaki tutumunu savundu; kurumun davanın başından itibaren harekete geçtiğini ve tarafsızlık hakkında tekrar tekrar konuşmanın, attığı adımların gerçekliğini değiştirmediğini vurguladı.

Buna karşılık, Real Madrid yönetimine davanın önceki aşamalarında Barcelona konusundaki tutumuna ilişkin doğrudan sorular yöneltti ve "Relevo" sitesinin, Florentino Perez'in İspanya Futbol Federasyonu geçici kurulundan, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın 30 Ekim 2023'teki istifasıyla aynı zamanda istifa ettiğine dair haberine atıfta bulundu.

Tebas ayrıca 24 Kasım 2024'te yapılan delegeler toplantısını da hatırlattı; Perez'in o toplantıda Barcelona ile Real Madrid'in iş birliği yapmasını önerdiğine dikkat çekerek, Beyaz kulübün tutumunun değişmesinin ve La Liga'ya yönelik mevcut saldırısının tırmanmasının nedenlerini sordu.

Lig başkanı, bu karşı karşıya gelmenin zamanlamasını açıklamada temel olarak gördüğü bir soruyu ortaya attı ve şöyle dedi: "Ne değişti? Bu tırmanma neden Barcelona'nın Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmasıyla aynı zamana denk geliyor? Olayların ciddiyeti mi değişti, yoksa çıkarlar mı?"

Önceki aşamalarda Real Madrid kanalının "medya öfkesi" olarak tanımladığı şeyin neden olmadığını da sorarak ekledi; kendi bakış açısına göre mevcut tırmanmanın, Avrupa futbolunun geleceği ve Süper Lig projesiyle ilgili anlaşmazlıklardan ayrı düşünülemeyeceğine işaret etti.

Kanıtlar nerede?

Tebas saldırısını hakemlik dosyasına da genişletti; mesajında yer verdiğine göre, davayla bağlantılı ödemelerin durmasının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen Real Madrid yönetiminin hakemlerin hâlâ Negreira davasından etkilendiğine inanmasının hangi kanıtlara dayandığını sordu.

Kulüpten, hakemlere karşı elindeki somut kanıtları sunmasını istedi ve genel suçlamalarla yetinmek yerine ulusal kurumlara, UEFA'ya ya da FIFA'ya hangi bireysel şikâyetlerde bulunduğunu sordu.

Tebas, Negreira davasında Barcelona'nın hesap vermesini talep etmenin, her hakemi tek tek otomatik olarak suçlamak anlamına gelmediğini söyledi; yeterli kanıt olmaksızın bireyleri hedef almanın tehlikesine karşı uyardı ve medyanın yayınladığı video görüntülerinin, suçlamaları kanıtlamak için gereken delillerin yerini alamayacağını değerlendirdi.

Aynı zamanda La Liga Başkanı, hakemlik sisteminin reformunda ilerleme kaydedildiğini kabul etti; ancak yolun hâlâ uzun olduğunu belirterek, daha hızlı ve daha derin bir gelişme sağlanmasını umduğunu dile getirdi.

Ancak futbol kurumlarının yalnızca Real Madrid yönetiminin istediği şekilde hareket etmesini reddetti ve reformun, belirli bir kulübün taleplerine yanıt vermek ya da diğer kulüpleri ve onların tutumlarını göz ardı etmek anlamına gelmediğini vurguladı.

Ligi yıkmak

Tebas, Beyaz kulübün yönetimine daha keskin bir suçlama yönelterek, kendi ifadesiyle Avrupa Süper Ligi'ne ilişkin hedeflerine ulaşamadıktan sonra yerel ligi baltalamaya çalıştığını değerlendirdi.

Tebas ayrıca Real Madrid yönetiminden, kulüp içindeki kaynaklara atfedilen ve kendisini Negreira ile kıyaslayan ifadelerin ve La Liga'nın maç takvimi üzerinden takımın çıkarlarına kasten zarar verdiği yönündeki iddiaların gerçekliğini açıklamasını istedi.

Bu bilgileri aktaran gazetecinin gerçekten kulüp yetkililerinin tutumunu yansıtıp yansıtmadığını sordu ve karşılıklı suçlamaların net yanıtlar olmaksızın tırmanmasına izin vermek yerine, doğru olmadığını düşündüklerini reddetmelerini ve doğru saydıklarını açıklamalarını talep etti.

Bununla da kalmadı; Tebas, Real Madrid'in maç tarihlerinin değiştirilmesine yönelik talepleri, ligin kabul ettiği talep sayısı ve Santiago Bernabeu'da düzenlenen diğer etkinliklerin gözetilmesini amaçladığını söylediği talepler hakkında ayrıntılı verilerin yayımlanmasını istedi.

Onaylanan taleplerin de bu veriler arasında yer alması gerektiğini, kulübün genel imajına ya da taleplerine yaklaşımın niteliğine etkisi olsa bile bunun gerektiğini vurguladı; bu, anlaşmazlığı karşılıklı suçlamalardan çıkarıp olguları ve sayıları kamuoyunun önüne koyma isteğine işaret ediyordu.

Sokakta yürüyemeyeceksin

Tebas'ın mesajının en çok tartışma yaratan bölümü, Real Madrid yönetimiyle anlaşmazlıkları sırasında aldığını söylediği bir tehdidi hatırlatmasıydı; kulüp taraftarlarını kendisine karşı kışkırtma imasını içeren bir ifadeyi hatırladığına dikkat çekti.

Lig başkanı şöyle yazdı: "İstifamı istedikleri ya da beni saf dışı bırakmaya çalıştıkları kaç kez oldu, sayısını kaybettim. Prosedürü artık biliyorum ve şu cümleyi de hatırlıyorum: 'Tüm Real Madrid taraftarlarını sana karşı çevireceğim ve sokakta yürüyemeyeceksin.'"

Tebas mesajında bu ifadeyi kendisine yönelten kişinin kimliğini belirtmedi; yayımlanan metinde tehdidin zamanlaması ya da dile getirildiği söylenen koşullara dair ek ayrıntı da sunmadı.

Yaşananların idari ve sportif anlaşmazlığın sınırlarını aştığını değerlendirerek bunu bir yıldırma girişimi olarak nitelendirdi ve kendi gitmesini talep etmek için resmî bir bildiri yayımlamanın, kendi bakış açısına göre bu davranışın niteliğini değiştirmediğinin altını çizdi.

Mesajının sonunda Tebas, kişilerin hedef alınmasına son verilmesi ve yetkilileri eleştirmek ile kulübe ve taraftarlarına saldırmak arasında ayrım yapılması çağrısında bulundu; kurumsal anlaşmazlıkların bireyleri hedef alan kampanyalara dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.