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Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Sokak olayları endişeyi tırmandırıyor: Galatasaray, Lille maçı öncesi acil güvenlik garantileri istiyor

Lille - Galatasaray
Lille
Galatasaray
Şampiyonlar Ligi
Fransa
Türkiye
Mısır
Fas
Cezayir

Fransa'da ateşli bir geceden duyulan endişe

Fransız ekibi Lille ile Türk ekibi Galatasaray arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak merakla beklenen karşılaşmaya günler kala, hafta sonunda birçok Fransız şehrinde yaşanan şiddet ve yağma olayları nedeniyle Türk kulübünde güvenlik endişeleri arttı. Bu durum kulüp yönetimini, kafilesinin ve taraftarlarının korunması için güvence talep etmeye yöneltti.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, özellikle çarşamba günü oynanacak beklenen Avrupa karşılaşmasında takımı desteklemek için Pierre Mauroy Stadı'na çok sayıda Türk taraftarın gelmesinin beklenmesiyle birlikte, Galatasaray'ın Fransa'daki güvenlik durumundan ciddi şekilde kaygı duyduğunu belirtti.

Lille şehrinde yaşanan ve bir dizi ticari işletmenin zarar görmesine, bazılarının ise yağmalanmasına yol açan olaylar, Türk kulübü yönetiminin oyuncuların, teknik ekip üyelerinin ve Fransa'ya gelmesi beklenen taraftarların güvenliğine ilişkin endişelerini artırdı.

Bu gelişmeler ışığında Galatasaray, Avrupa Futbol Federasyonu UEFA'dan maçı güvence altına almak için sıkı güvenlik önlemleri alınmasını talep etti; özellikle de maç öncesinde, sırasında ve sonrasında taraftarların ulaşım düzenlemelerine ve güvenliğinin sağlanmasına ağırlık verilmesini istedi.

Buna karşılık Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Lille ile Galatasaray karşılaşması da dahil olmak üzere bu hafta Fransa'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi maçlarının, herhangi bir değişiklik olmaksızın belirlenen tarihlerinde oynanacağını teyit etti.

Böylece Fransız yetkililer, Avrupa haftasının en öne çıkan maçlarından birini önceleyen gerginlik ve endişeler ortasında, karşılaşmanın güvenli bir ortamda oynanmasını sağlama yönünde bir güvenlik sınavıyla karşı karşıya kalıyor.

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