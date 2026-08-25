kicker'in haberine göre Musiala, BVB'ye karşı Franz-Beckenbauer-Supercup'taki (2-1) resmi sezon açılışının ardından gelecek cuma akşamı Bundesliga'nın başlangıcını da kaçıracak. Buna göre 23 yaşındaki oyuncu VfB Stuttgart karşısında kadroda yer almayacak. Bild ise dönüşün en azından 2. haftada FC Schalke 04'e karşı mümkün olabileceğini yazdı.





Musiala, RB Leipzig ve 1. FC Heidenheim'a karşı üst üste oynanan iki hazırlık maçında kısa süreliğine yere yığılmış ve ardından kamuoyuna, absans nöbetleri denilen rahatsızlıktan muzdarip olduğunu açıklamıştı.

"Absans epilepsisi, bilinci yöneten ara beyin olan talamusta ortaya çıkar. Burada bir işlev bozukluğu olan kişi bazen durduk yere artık iletişim kurulamaz hâle gelir", diye açıkladı Münih Schwabing Nöroloji Merkezi'nden nörolog Dr. Regina Becker, Musiala'nın hastalığını SPOX'a şöyle anlatarak: "Beyin olağanüstü bir duruma girer, nöronlar kontrolsüz şekilde ateşlenir ve talamus ile şeyleri bilinçli olarak algıladığımız sözde serebral korteks arasındaki iletişim kesilir. Hasta artık çevresini algılamaz, boş boş bakar ya da Musiala örneğinde olduğu gibi hatta yere düşer. Dışarıdan bakanlara hasta çoğu zaman donup kalmış gibi görünür."

FC Bayern, Jamal Musiala'nın hastalığını biliyordu

Musiala'nın bir süredir bu nöronal işlev bozukluğundan muzdarip olduğu belirtiliyor. Bunu sportif yönetici Max Eberl doğruladı ve kulübün, ayrıca Musiala'nın takım arkadaşlarının da durumdan her zaman haberdar olduğunu vurguladı. Hazırlık maçlarındaki ürkütücü olayların, ilaç tedavisindeki bir değişikliğin sonucu olduğu ifade edildi. Bu uyarlamanın artık başka bir olay yaşanmadan yapılabilmesi için Musiala, BVB'ye karşı oynanan Süper Kupa öncesinde geçici olarak takım antrenmanından ve maç temposundan çıkarıldı.

"Mesele sadece onun bu uyarlamayı baskı olmadan yapması, bizim de buna ek olarak herhangi bir şey yapmamamız. Sadece bu yüzden", demişti teknik direktör Vincent Kompany geçen cuma. Ayrıca şunu da duyurdu: "Bununla nasıl başa çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Bu hafta bireysel çalışacak."

Eberl, Musiala'nın şimdi daha uzun süre sahalardan uzak kalıp kalmayacağı sorusuna da aynı anda temkinli bir rahatlatma vermeye çalıştı. "Risk en aza indirildi. Dünyada tamamen dışlanabilecek bir risk yok", dedi Erberl. Aynı zamanda Musiala'nın "iyi bir yolda" olduğunu ve kulübün bu konunun takibi konusunda halihazırda çok deneyimli olduğunu vurguladı.

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Kompany, Jamal Musiala'ya "muazzam ilerleme" teşhisi koydu

Musiala için bu yeni sağlık gerilemesi hiç de uygun bir zamanda gelmedi. Geçen sezon süper yıldız, ağır fibula ve ayak bileği sakatlığının etkileri nedeniyle Kulüpler Dünya Kupası'nda performans zirvesinden çok uzaktı ve DFB formasıyla Dünya Kupası'nda da tüm potansiyelini sahaya yansıtamadı. Yeni sezonun başlangıcıyla birlikte her şeyin daha iyi olması gerekiyordu. Ancak sıra dışı oyuncunun görünüşe göre hâlâ biraz daha sabretmesi gerekecek.

Yine de Kompany, yakın dönüşün ardından "büyüsünü" yeniden bulmuş, tamamen fit bir Musiala'nın beklendiğini ima etti. "Bu yaz çok büyük bir ilerleme kaydettiğini biliyorum. Oynadığı dakikalara bakın. Orada bizim en iyi oyuncularımızla aynı seviyede olmayan, bir seviye daha yukarıda şeyler yaptı. Paris'e karşı yaşadığı sakatlıktan bu yana Jamal'ı böyle görmemiştik", diye övgüde bulundu Belçikalı çalıştırıcı.

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