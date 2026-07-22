Mısır Milli Takımı'nın kanat oyuncusu Omar Marmoush, Mısır'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki yolculuğunun sona ermesinin ardından yeni bir darbe daha aldı. Zira uzman "WhoScored" sitesinin istatistiklerine göre, turnuvanın en düşük puan alan oyuncuları listesinde yer aldı.

Site, Manchester City oyuncusu Marmoush'u, en az 300 dakika süre alan oyuncular arasında 6,39 üzerinden 10 puan alarak 2026 Dünya Kupası boyunca en düşük puan alan Premier Lig oyuncuları listesinde üçüncü sıraya yerleştirdi.

En kötüler listesinde Mısır Milli Takımı'nın kanat oyuncusunu geride bırakan yalnızca iki isim vardı: 6,14 puan alan Ganalı Antoine Semenyo (Marmoush'un Manchester City'deki takım arkadaşı) ve listenin en düşük puanına, yani 6,01'e sahip İsveçli Victor Lindelöf.

Dünya Kupası'nda en düşük puan alan Premier Lig oyuncularının sıralaması şöyle oldu:

Victor Lindelöf (İsveç) – 6,01

Antoine Semenyo (Gana) – 6,14

Omar Marmoush (Mısır) – 6,39

Pedro Neto (Portekiz) – 6,41

Gabriel Gudmundsson (İsveç) – 6,43

Morgan Rogers (İngiltere) – 6,44

Piero Hincapié (Ekvador) – 6,45

Diego Gómez (Paraguay) – 6,52

Nico O'Reilly (İngiltere) – 6,53

Jordan Pickford (İngiltere) – 6,57

Olumsuz rakamlar bununla da sınırlı kalmadı. Aynı site, Marmoush'un turnuvada 200 dakikadan fazla süre alan tüm Mısır Milli Takımı oyuncuları arasında en düşük puana sahip olduğunu ortaya koyarken, kaleci Mostafa Shobier'in 7,38 puanla Mısır içindeki en iyiler listesinin zirvesine oturduğunu açıkladı.

Bu rakamlar, Marmoush'un Mısır Milli Takımı'nın beş maçındaki sönük performansının ardından geldi. Takım, tarihinde ilk kez son 16 turuna ulaşmasına rağmen, Arjantin karşısında (3-2) zorlu bir maçın ardından elendi.

Marmoush, Arjantin karşısında son saniyelerde bir kontratağa öncülük ederek turnuvanın en çarpıcı anlarından birini yazmaya çok yaklaşmıştı; ancak Leandro Paredes'in müdahalesi, pasının Mahmoud Hassan "Trezeguet"e ulaşmasını engelledi. Dakikalar sonra Arjantin Milli Takımı galibiyet golünü kaydetti. Bu an, birçok kişi tarafından iki milli takımın yolculuğundaki dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Söz konusu an, Paredes'in turnuvadaki tango yolculuğunun en dikkat çekici anlarından biri olması nedeniyle evine asmaya özen gösterdiği bir tabloya dönüştü.