Şok… Real Madrid’in merakla beklenen transferi, ciddi bir sakatlık nedeniyle Dünya Kupası’na veda etti

Almanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki yolculuğunda ağır bir darbe aldı. Defans oyuncusu Nico Schlotterbeck’in sol ayak bileğindeki bağlarda yırtılma meydana gelmesi nedeniyle turnuvanın geri kalan maçlarında forma giyemeyeceği kesinleşti.

Transfer piyasasında Real Madrid'in en önemli transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Schlotterbeck, "Die Mannschaft" kampında yapılan tıbbi testlerin de doğruladığı üzere, en az sekiz hafta sahalardan uzak kalacak.

Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu, Almanya'nın Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ettiği maçın başlamasından sadece 13 dakika sonra sakatlandı. Schlotterbeck'in ayak bileği aniden burkuldu, ancak belirgin ağrıya rağmen kendini zorlayarak ilk yarıyı tamamladı.

İkinci yarı başlarken, 24 yaşındaki oyuncu eklemdeki şişliğin belirgin şekilde artması üzerine oyundan çıkmak istedi. Alman "Bild" gazetesi, ikinci bir muayenenin sakatlığın ciddiyetini doğruladığını ve oyuncunun Dünya Kupası serüveninin resmen sona erdiğini duyurdu.

Schlotterbeck’in yokluğu sadece Almanya için teknik bir kayıp olmakla kalmıyor, aynı zamanda Real Madrid’in transfer planları konusunda da soru işaretleri yaratıyor. Kraliyet kulübü, savunma hattını güçlendirmek için Alman stoperi öncelik listesinin en üst sıralarında tutuyordu ve nihai kararını vermeden önce oyuncunun Dünya Kupası’ndaki performansını yakından takip ediyordu.

Teknik açıdan bakıldığında, bu sakatlık, savunmasının temel direklerinden birini kaybeden teknik direktör Julian Nagelsmann’ı zor durumda bırakıyor. Tüm veriler, Real Madrid’in mevcut savunma oyuncusu Antonio Rüdiger’in, önümüzdeki maçlarda Jonathan Tah ile birlikte Alman milli takımının savunma hattını yöneteceğini gösteriyor.

Rüdiger, Fildişi Sahili maçında Schlotterbeck’in yerine oyuna girmişti ve turnuvanın kritik aşamalarında Alman savunmasının yükünü üstlenmesi bekleniyor.

Bu sakatlıkla birlikte Alman milli takımı, Dünya Kupası’nın kritik bir döneminde sağlam bir savunma oyuncusunu kaybederken, Real Madrid ise transfer piyasasındaki en önemli hedeflerinden birinin fiziksel durumu hakkında endişe verici bir haber aldı.