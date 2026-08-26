Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın duvarları arasındaki mali baskıların boyutunu gözler önüne seren sürpriz bir adımda, basın raporları kulüp yönetiminin devam eden transfer döneminde ana isimlerinden birini kiralık olarak göndermeye yöneldiğini doğruladı.

Suudi Arabistan gazetesi "Al Sharq Al Awsat", Al Nassr yönetiminin mali durumu iyileştirme ve yükleri hafifletme çabaları çerçevesinde orta saha oyuncusu Ali Al Hassan'ı Al Fateh kulübüne kiralamaya yöneldiğini doğruladı. Kiralık dönem boyunca oyuncunun maaşlarının tamamını Al Fateh üstlenecek.

Bu zorunlu adım, Abdulrahman Ghareeb ve Raghad Al Najjar ikilisinin bütçe kapsamında kayıtlarının yapılmasına imkân tanımayı ve kulüp üzerindeki mali yükümlülüklerin bir kısmını telafi etmeyi amaçlıyor. Bu durum, Al Nassr üzerinde sürdürülen ve transfer piyasasındaki hamlelerini engelleyen sıkı mali denetim gölgesinde yaşanıyor.

Öte yandan teknik direktörün başında bulunduğu teknik ekip, kaleci Nawaf Al Aqidi'nin çarşamba günü takım antrenmanlarına katılmak üzere geri dönmesiyle büyük bir moral desteği aldı. Bu, oyuncunun cuma günü oynanacak Al Taawoun karşılaşmasında kulübün kalesini korumaya hazır olduğuna dair açık bir işaret olarak değerlendirildi.

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Al Aqidi geri dönen tek isim değildi; antrenmanda Fransız defans oyuncusu Mohamed Simakan da sakatlığından iyileşmesinin ardından yer aldı. Böylece ikili, takım kadrosuna dönmek için güçlü aday konumuna geldi.

Al Aqidi ve Simakan'ın, beklenen karşılaşmada oynayabilme durumlarına ilişkin nihai kararın verilmesinden önce perşembe günkü antrenmanda belirleyici fiziksel ve tıbbi testlerden geçmesi bekleniyor.