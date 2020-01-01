Şok iddia! Dele Alli evine giren soyguncular tarafından darp edildi...

Tottenham'ın yıldız futbolcusunun evine giren iki bıçaklı hırsız girdiği belirtildi.

'ın başarılı orta saha oyuncusu Dele Alli'nin Çarşamba günü sabah saatlerinde evine giren iki bıçaklı tarafından darp edildiği öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre sevgilisi Ruby Mae ve kardeşi Harry Hickford ile birikte karantinada olan Dele Alli, evine giren eli bıçaklı iki soyguncuyla arbede yaşadı.

Soyguncuların Dele Alli ve evdekileri tehdit ettikleri ve evdeki değerli eşyaların yerini öğrendikleri kaydedilirken, yaşanan arbede sırasında Dele Alli'nin yüzüne aldığı darbelerle hafif yaralandığı belirtildi.

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Dele Alli'nin güvenlik kamerası kayıtlarını polise vererek soygunculardan şikayetçi olduğu da gelen haberler arasında.