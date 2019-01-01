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Şok iddia: Cardiff'in yeni transferi Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu!

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Cardiff'in yeni transferi Emiliano Sala'yı taşıdığı iddia edilen uçaktan haber alınamıyor.

Futbol dünyası şok bir iddia ile sarsılmış durumda.

Cardiff City'nin Nantes'tan transfer ettiği golcü futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak, Manş Denizi üzerinde kayboldu. Uçaktan haber alınamıyor.

AFP'nin polis kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, uçakta Cardiff kadrosuna katılmak üzere Galler'e doğru hareket eden Sala da bulunuyor. Arjantinli futbolcunun menajerinin de uçakta yer aldığı iddia ediliyor.

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Manş Denizi üzerinde radardan kaybolan uçağı arama çalışmaları sürüyor.

Bu sezon 19 Ligue 1 maçında 12 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, 17 milyon euro karşılığında Cardiff'e transfer olmuş ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olmuştu.

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