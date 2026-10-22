Ünlü spor yorumcusu Ahmed Şubeir, dün çarşamba günü Mısır Premier Lig'de El Kanat ile oynanan ve 3-3 biten maçın ardından Ahli oyuncularına sert bir şekilde yüklendi.

Ahli, 90+3. dakikaya kadar 3-2 geride götürüyordu; bu dakikada Faslı Eşref Dari kurtarıcı golü kaydetti.

Dünkü maçta takımın sergilediği zayıf performans nedeniyle sonuç, Ahli taraftarları ve yöneticileri arasında büyük bir öfke dalgasına yol açtı.

Şubeir ise radyoya yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Ahli, Kahire Stadı'nda El Kanat ile oynuyor, normalde ne olması beklenir? Ahli ceza sahası sınırından baskı yapmak için ileri çıkar. Ama normal olmayan şey, kendi sahasının üçte birine hatta yarısına kadar geri çekilmesidir."



Sözlerine şöyle devam etti: "Ahli, gol attıktan sonra savunmaya çekilecek küçük bir takım mı? Çok tuhaf ve çok garip bir şey. Top savunmadan ya da kaleciden sektiğinde onu uzaklaştırıp ileri çıkaracak birini bulamıyorsun, normali bu olmamalı. Hayır, kimse yok, herkes durmuş birbirine bakıyor."

Ahli'nin eski kalecisi şöyle sürdürdü: "Vallahi billahi Ahli ile El Kanat maçını izliyorum ve şaşkınlık içindeyim. Ahli'de ne baskı var, ne ruh, ne topu kesmek için fedakârlık, ne de pas verirken konsantrasyon. El Kanat'ı ortaya koyduğu oyun için tebrik ediyorum."

Devamında ekledi: "Dürüst olmak gerekirse El Kanat bir puan kazanmadı, iki puan kaybetti. Evet, Ahli daha hücumcuydu, her şeyi daha fazlaydı, ama son iki dakikada beraberlik golünü attın. El Kanat daha iyiydi çünkü geride olmasına rağmen bir, iki kez geri dönmeyi başardı ve 3-2 öne geçti."

Şöyle devam etti: "El Kanat'ın üçüncü golü tuhaflığın da ötesinde. Top kaleci Muhammed Şaban'ın ayağından oynanıyor, uzun bir vuruş yapıyor, ortada El Kanat'tan sadece tek bir oyuncu vardı, o da Muhammed Hamdi Zeki, topla savunmacıların arasına uçarak dalıyor, üç oyuncunun ortasında bir kişi. Oyuncunun pozisyona tek başına gitmemesi için güvenceyi sağlaman gerekirdi, hayır sen hem devam ediyorsun hem de kendi kalene gol getiriyorsun. Bu ne böyle?! Açıkçası futbolun alfabesi yok ortada."







