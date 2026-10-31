İttihad kulübü, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin on ikinci haftasında oynanan Abha maçında Kolombiyalı orta saha oyuncusu Richard Rios'un maruz kaldığı sakatlığın detaylarını açıkladı. Yapılan tıbbi muayene, oyuncuyu sahadan erken ayrılmaya zorlayan ve kulüp içinde endişe yaratan sakatlığın mahiyetini ortaya koydu.

Kulüp, resmi açıklamasında, oyuncunun geçirdiği tetkikler ve MR görüntülerinin sol ayak bileğinde fibular bağda hasarla birlikte ağır bir burkulma olduğunu gösterdiğini ve bunun önümüzdeki dönemde bir tedavi ve rehabilitasyon programına girmesini gerektirdiğini belirtti.

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Rios, Abha maçının ilk dakikalarında Aleymani Gouri ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanmış ve müsabakayı tamamlayamamıştı. Oyuncu, Jens Fiesing başkanlığındaki teknik heyetin ve takım arkadaşlarının gözle görülür endişesi altında, acı içinde sahayı terk etmişti.

İlk tahminler, Kolombiyalı orta saha oyuncusunun İttihad'ın önümüzdeki iki maçı olan Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Ain ve Roshn Ligi'ndeki Neom karşılaşmalarında forma giyemeyeceğine işaret ediyor. Toplam yokluk süresi ise tedavi ve rehabilitasyona vereceği yanıta göre belirlenecek olup, dönüş tarihine ilişkin kesin bir açıklama henüz yapılmadı.

Rios'un yokluğunda İttihad teknik heyeti, önümüzdeki Asya maçında onun yerine orta saha bölgesinde Senegalli Dion Lopy'yi sahaya sürmekte karar kıldı. Bu hamleyle takım içindeki dengenin korunması ve bu mevkideki önemli oyunculardan birinin kaybıyla başa çıkılması amaçlanıyor.

Sakatlık, bir dizi yerel ve kıtasal karşılaşmaya hazırlanan İttihad için zorlu bir dönemde geldi. Teknik heyet, Rios'un yokluğunu telafi etmek için uygun çözümleri bulmakla yükümlü hale gelirken, kulüp de antrenmanlara ve maçlara dönüş tarihini belirlemeden önce tedavi programı süresince oyuncunun durumundaki gelişmeyi bekliyor.