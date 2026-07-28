Şok gelişme: FIFA Dünya Kupası'nı satmak istiyor, UEFA'dan sert açıklama

2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından geçen birkaç günün ardından, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" ile Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" arasında büyük bir kriz patlak verdi. Turnuvanın şampiyonu İspanya olmuştu.

"The Times" gazetesine göre, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası turnuvasını hisseler şeklinde özel sektör yatırımcılarına satmayı planlıyor ve bu yeni projede komiser benzeri bir rol üstlenecek.

The Times gazetesinin öne çıkardığı bu fikir, Avrupa Futbol Federasyonu'ndan (UEFA) sert bir tepki doğurdu.

Başkanlığını Aleksander Ceferin'in yürüttüğü Avrupa kurumu, Infantino'nun teklifinin "futbolun yönetim organlarının asla aşmaması gereken bir çizgiyi aştığını" belirtti.

Avrupa Futbol Federasyonu kollarını bağlayıp seyirci kalmadı, aksine ilgili tüm taraflara sert bir dille uyarıda bulundu.

Avrupa Futbol Federasyonu'nun yayımladığı ve The Times gazetesinin aktardığı acil açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Avrupa Futbol Federasyonu bu konuyu ciddiye alıyor. Tüm ulusal futbol federasyonları ve ligler, kulüpler, oyuncular, taraftarlar ve hükümetler başta olmak üzere ilgili tüm taraflar ile bu sporun geleceğini önemseyen herkes de aynısını yapmalıdır. Futbolun özü ve yönetimi, özellikle de kimlerin fayda sağlayacağı konusunda şeffaflığın olmadığı bir ortamda, alınıp satılacak bir mal değildir. Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz. Futbol, FIFA'nın alınıp satabileceği bir mülkü değildir."

Bu haberlere göre, Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel sektör yatırımcılarına satmayı değerlendirdiği öne sürülüyor. Bunu yeni bir şirket aracılığıyla yapacak ve İngiliz medyası, değeri 17 milyar euroyu aşan bir anlaşmada ön mutabakatların imzalandığına inanıyor.

FIFA çoğunluk hissesini elinde tutacak, özel sektör yatırımcıları ise milyarlarca euroluk azınlık hisseleri edinebilecek.

Sürecin JP Morgan şirketi tarafından yönetildiği ve konuyla ilgili Donald Trump'a danışıldığı söyleniyor. The Times gazetesi, Infantino'nun FIFA başkanlığı sona erdikten sonra yeni kurumun başkanı olabileceğine dikkat çekiyor.

İngiliz medyası, FIFA'daki üst düzey yetkililerin, 211 üye federasyonun katılımını kapsayacak anlaşmayı görüştüğünü bildirdi.

Teklifle ilgili ek ayrıntılar açıklanmasa da, bu süreç Dünya Kupası'nın kapsamını 48'den fazla milli takımı içerecek şekilde genişletecek ve hatta turnuvanın dört yılda bir kereden daha sık düzenlenebilmesinin önünü açacak.