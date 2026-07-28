Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, müvekkilinin Ocak 2026'da gelen dev bir Suudi teklifini reddederek Barcelona ile hiçbir zaman gerçekleşmeyen sözleşme yenilemesini beklediğini ve bu nedenle yaklaşık 200 milyon euroluk bir servetten olduğunu açıkladı. Bu durum, oyuncunun Katalan kulübüyle sözleşmesinin geçen haziran ayında sona ermesinin ardından, Camp Nou'da bir yıl daha kalma yönündeki güçlü isteğine rağmen nihayetinde Amerikan ekibi Chicago Fire'a transfer olmasına yol açtı.

İspanyol "AS" gazetesine yansıyan çarpıcı basın açıklamalarında Zahavi şunları söyledi: "Ocak 2026'da Robert, Suudi Arabistan'dan sezon başına 100 milyon euro değerinde iki yıllık bir teklif aldı. Barcelona'da kalmak istediği için teklifi reddetti. Bu teklif yalnızca kış transfer döneminde geçerliydi, yaz döneminde bunu elde edemezdi." Zahavi, oyuncunun oradaki yaşamın kolaylığı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kıyasla Polonya'ya yakınlığı nedeniyle Suudi Ligi'nde oynamayı gerçekten istediğini de sözlerine ekledi.

Menajer, Lewandowski'nin Barcelona'dan gerçekleşmeyen sözleşme yenileme teklifini beklediğini belirterek şöyle konuştu: "Ona bu teklifi yazın alamayacağını söyledim, ama o beklemeye karar verdi." Bu karar, oyuncuya elinin altındaki 200 milyon euroluk büyük bir kaybe mal oldu.

Zahavi, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Polonyalı oyuncunun kalmasını şiddetle istediğini açıklayarak şunları söyledi: "Laporta onu gerçekten çok seviyor ve Robert'ın bir yıl daha Camp Nou'da kalmasını istiyordu. Bu konuyu onunla aralık ayında konuştum ve o zaman bana şöyle dedi: Robert'ın kalmasını istiyorum." Ancak menajer, Laporta'nın teknik direktörlerin işine karışmadığını, kadroyu spor direktörü Deco ile teknik direktör Hansi Flick'in belirlediğini belirtti.

Zahavi şöyle devam etti: "Robert'a ilk on birde bir yer garanti edemediler ki bu, onun için paradan daha önemliydi. Bununla birlikte Deco ile Hansi'nin Robert'ın Barcelona'daki geleceğine dair farklı görüşleri vardı." Bu durum, 38 yaşındaki forveti yeni bir adres aramaya zorladı.

Chicago Fire'a transferi hakkında Zahavi şunları söyledi: "Chicago Fire yönetimi onu ikna etmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bir takımın bir oyuncuyu bu kadar istemesi nadir görülür. Sabırlı, kararlı ve yaratıcıydılar. Lewandowski'yi ikna etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar." Menajer, Amerikan kulübünün ona Amerikan Ligi'nde Lionel Messi'nin sözleşmesinden sonraki en yüksek ikinci sözleşmeyi teklif ettiğini de belirtti.

Menajer, başka Avrupa seçeneklerinin de olduğunu açıkladı; Milan'ın üst düzey yetkilileriyle bir araya geldiğini ve Juventus CEO'su Damien Comolli ile görüştüğünü söyledi. Ancak "Lewandowski'nin mali açıdan onların erişemeyeceği bir noktada olduğunu, İtalya Ligi'nin artık dünyanın en zengin ligi olmadığını" vurguladı.

Zahavi ayrıca Portekiz ekibi Porto'nun ilgisine de değinerek şöyle konuştu: "Yönetimleriyle bizzat konuştum. Onun futbol oynamak, kendini lider gibi hissetmek, sevmek ve sevilmek istediğini biliyordum. Porto bunu ona garanti edebilirdi, ancak Lewy Porto ile ilgilenmiyordu." Portekiz kulübü onu son ana kadar ikna etmeye çalışmıştı.