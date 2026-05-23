Şok geçiren Wayne Rooney, Harry Maguire'ın Dünya Kupası'nı kaçırmasının nedenini bildiğini düşünüyor

Wayne Rooney, vatandaşı Harry Maguire'e acıyor. Eski yıldız forvet, Manchester United'ın tecrübeli savunma oyuncusunun İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hak ettiğini düşünüyor.

Rooney, BBC tarafından üretilen kendi podcast'inde bunu söylüyor. "Bence Maguire'ın kadroda olmaması benim için en dikkat çekici şeydi. Bu gerçekten de bir sürpriz oldu."

"Şu anki formuna bakarsanız, Maguire'ın kadroda yer almaması çok talihsiz bir durum. Belki de Thomas Tuchel, Maguire'ı kadroya alıp oynatmayarak ona saygısızlık etmek istememiştir. Bunu bilmiyorum," diyen Rooney, Maguire'ın Tuchel'den kişisel bir açıklama almış olabileceğini de dışlamıyor.

Rooney, Newcastle United'ın savunma oyuncusu Dan Burn yerine Maguire'ı kadroya almıştı, ancak Tuchel'e karşı herhangi bir kırgınlık duymuyor.

“Katılmadığım kararlar olsa bile, Tuchel’e ve onun menajerlik niteliklerine güveniyorum; bu, onun hakkında gördüklerimize dayanıyor,” diyerek Rooney, sözlerini umutla bitiriyor.

Şu ana kadar 66 milli maçta forma giyen Maguire, 2018'de Rusya'daki Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen İngiltere kadrosunda yer almıştı. Dört yıl sonra İngiltere, onunla birlikte Katar'daki Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elendi.

Sakatlık sorunları nedeniyle Maguire, 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmak zorunda kaldı, ancak Mart ayındaki milli maçlar için The Three Lions'a geri dönmesi, tecrübeli oyuncunun ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya katılma umudunu yeniden alevlendirdi.